بازگشت جعفری به نخست وزیری در عراق/ تازه ترین مواضع جنجالی ایاد علاوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای کویت امروز در گزارشی نوشت : مقامات بلندپایه آمریکایی به طور جدی در حال بررسی گزینه بازگشت "ابراهیم الجعفری" رئیس ائتلاف ملی عراق به نخست وزیری به عنوان جانشین "نوری المالکی" هستند.

این روزنامه نوشت : به نظر می رسد مالکی از نظر همپیمانان داخل و خارج عراق در تنگنا قرار گرفته است. همچنین مقامات آمریکایی از اقدامات اخیر نخست وزیر عراق به ویژه درباره "طارق الهاشمی" رضایت ندارند.

در تحولی دیگر، "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه که اخیرا اعضای جریانش را از حضور در پارلمان و دولت مالکی منع کرده، در گفتگو با النهار لبنان اظهار داشت : انتخاب جانشین برای نوری المالکی نخست وزیر عراق از وظایف ائتلاف دولت قانون است.

علاوی با اشاره به اینکه مالکی اخیرا دچار اشتباهاتی شده افزود: فهرست العراقیه در هر انتخاباتی در عراق پیروز می شود، البته خود من شخصا نخست وزیری را نمی پذیرم.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اخیرا به دست داشتن در حملات تروریستی متهم شده و حکم بازداشت وی نیز صادر شده است. نوری المالکی نیز در مواضعی خواستار رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" شد و بازگرداندن طارق الهاشمی از اربیل به بغداد شد.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در اقلیم کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. روز پنج شنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت.