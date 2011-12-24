سرهنگ عبدالعللی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جاده قدیم زنجان به تهران بهعنوان یکی از نقاط تصادفخیز بهشمار میآید که دلیل این امر، جدا نبودن مسیر رفت و برگشت است؛ در سال 88، حدود 16 درصد از کل تصادفات استان در این محور رخ داده است که این رقم در سال گذشته به 18 درصد رسید طی سالجاری این رقم به 20 درصد از کل تصادفات رخ داده رسیده است.
وی با اشاره به اینکه پل "قرهبلاغ"، یکی از نقاط بالقوه حادثهخیز استان به شمار میآید که به علت کمعرض بودن آن، شاهد بروز تصادف در این نقطه هستیم ادامه داد: سال گذشته در ستاد مدیریت بحران استان، این موضوع مطرح شد و مقرر شد ادارهکل راه و ترابری اقدامات لازم را برای تعریض این محل انجام دهد.
سرهنگ رشتیانی افزود: با توجه به فصل زمستان و بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان و لغزنده شدن جاده ها از رانندگان خواست توصیههای پلیس را جدی بگیرند و هنگام سر خوردن عقب خودرو بههیچعنوان ترمز نکنند.
رئیس پلیس راه استان زنجان توصیه کرد: هنگام سر خوردن عقب خودرو بههیچعنوان ترمز نکرده و فرمان را در جهت حرکت خودرو بچرخانند. پا را از روی پدال گاز برداشته و تا وقتی که خودرو به حالت مستقیم در نیامده از دنده سنگینتر استفاده نکنند.
سرهنگ رشتیانی ادامه داد: ضربه زدن به ترمز در روی یخ، چرخها را قفل میکند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر میشود چراکه با شروع بارش باران، اصطحکاک خودرو با جاده کاهش می یابد و احتمال سر خوردن خودرو افزایش مییابد، بنابراین ضروریست که از سرعت وسیله نقلیه کاسته شود.
سرهنگ رشتیانی افزود: رانندگان هنگام رانندگی در هوای مهآلود به سالم بودن چراغ عقب وسیله نقلیه جلویی اعتماد کامل نداشته باشند چراکه ترمز ناگهانی و برداشتن پا از روی پدال گاز و یا فشار آن به طور ناگهانی از جمله عوامل حادثهساز در فصل بارندگی است.
فرمانده پلیس راه استان زنجان افزود: در سفرهای زمستانی به همراه داشتن زنجیر چرخ و آشنایی با باز و بستن آن ضروری است و حتماً قبل ازحرکت از سالم بودن برف پاکنها و گرم کن شیشه و بخاری اتومبیل اطمینان حاصل شود.
سرهنگ رشتیانی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح انتظامی – ترافیکی در فصل زمستان، پلیس راه با خودروهای فاقد زنجیر چرخ ، لاستیک یخشکن برخورد بدون اغماض داشته و از ادامه حرکت آن جلوگیری خواهد کرد و تمامی شرکتهای باری و مسافربری نیز موظفند خودروهایشان را به زنجیر چرخ و لاستیک یخشکن مجهز کنند.
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