تبدیل مناطق ویژه دانشگاهی به فناوری/ تجاری سازی ایده در اولویت

دکتر جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه دولت در زمینه راه اندازی منطقه ویژه دانشگاهی افزود: این طرح در سفرهای قبلی دولت مطرح شد که با تصویب آن قرار شد مناطقی تحت عنوان "منطقه ویژه دانشگاهی و سلامت" در برخی از استانهای کشور راه اندازی شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه قبلا محدودیت هایی برای فعالیت دانشگاه های بزرگ کشور وجود داشت، مجوزی از دولت گرفته شد تا دانشگاه های بزرگ و مادر کشور بتوانند پذیرش دانشجو داشته باشند.



وی با اشاره به تغییرات برنامه پنجم توسعه در این زمینه خاطر نشان کرد: با تغییراتی که در برنامه پنجم ایجاد شد این اجازه به دانشگاه های بزرگ داده شد تا نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.



قادری یادآور شد: با ایجاد این تغییر در برنامه پنحم توسعه، ایجاد منطقه ویژه دانشگاهی موضوعیتی نداشت از این رو طرح ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری مطرح شد که مفهومی فراتر از مناطق دانشگاهی داشت ضمن آنکه با ایجاد آن شرکتهای دانش بنیان که فناوری های جدید را ترویج می کنند، با حضور در این مناطق امکان تولید و تجاری سازی ایده های خود را در زمینه های مرتبط دارند.



وی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی را از جمله معضلات حوزه فناوری دانست و خاطر نشان کرد: منطقه ویژه علم و فناوری که قبلا با عنوان "کریدورهای علم و فناوری" مطرح می شدند زمینه ای را برای تجاری سازی ایده های فناورانه فراهم می کنند.



نماینده مردم استان فارس با تاکید بر اینکه فعالیت های مناطق ویژه فناوری منحصر به حوزه خاصی نمی شود، یادآور شد: این مناطق در کلیه حوزه های فناوریهای نوین فعال هستند.



قادری با بیان اینکه این مناطق در برخی از استانهای کشور راه اندازی شده است، اضافه کرد: دولت برای فعالیت های این مناطق چارچوبهایی را در نظر گرفته و بر این اساس در برخی استانها مانند اصفهان راه اندازی شد.



وی با بیان اینکه قرار بود در استان فارس منطقه ویژه دانشگاهی ایجاد شود، گفت: با توجه به پتانسیل های این استان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی درصدد هستیم تا منطقه ویژه علم و فناوری در استان فارس را در پارک فناوری فارس راه اندازی کنیم.