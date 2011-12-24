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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

در چهارمحال و بختیاری/

98 درصد فعالیتهای معاونت امور دام جهادکشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد

98 درصد فعالیتهای معاونت امور دام جهادکشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: 98 درصد فعالیتهای معاونت امور دام این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو هیبتیان افزود: در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی معاونت بهبود تولیدات دامی تا 98 درصد فعالیتهای خود را به شرکتهای خدمات مشاوره ای واگذار کرده است.

وی بیان داشت: ازجمله فعالیتهای واگذار شده به بخش خصوصی می توان از نظارت بر تولید و توزیع خوراک دام، واگذاری پستهای تلقیح مصنوعی، واگذاری صدور مجوزهای دامپروری و ساماندهی دامداریهای روستایی را نام برد.
 
هیبتیان تصریح کرد: این واگذاریها موجب ایجاد اشتغال برای 40 نفر در شرکتهای خدمات بیمه ای، 40 نفر در صدور مجوزها، 20 نفر در پستهای تلقیح مصنوعی و ایجاد اشتغال برای 11 نفر در بخش نظرت بر توزیع خوراک دام شده است.
 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با واگذاری این اقدامات به بخش خصوصی و جذب کارشناسان خبره این فعالیتها به سهولت انجام می شود.
کد مطلب 1491428

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