98 درصد فعالیتهای معاونت امور دام جهادکشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو هیبتیان افزود: در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی معاونت بهبود تولیدات دامی تا 98 درصد فعالیتهای خود را به شرکتهای خدمات مشاوره ای واگذار کرده است.

وی بیان داشت: ازجمله فعالیتهای واگذار شده به بخش خصوصی می توان از نظارت بر تولید و توزیع خوراک دام، واگذاری پستهای تلقیح مصنوعی، واگذاری صدور مجوزهای دامپروری و ساماندهی دامداریهای روستایی را نام برد.

هیبتیان تصریح کرد: این واگذاریها موجب ایجاد اشتغال برای 40 نفر در شرکتهای خدمات بیمه ای، 40 نفر در صدور مجوزها، 20 نفر در پستهای تلقیح مصنوعی و ایجاد اشتغال برای 11 نفر در بخش نظرت بر توزیع خوراک دام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با واگذاری این اقدامات به بخش خصوصی و جذب کارشناسان خبره این فعالیتها به سهولت انجام می شود.