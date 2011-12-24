خبرنگار صدا و سیما نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی غرقی امروز چهارشنبه در حاشیه ثبت نام در انتخابات در جمع خبرنگاران حضور یافت وگفت که برای انتقال تجربیات ۳۰ساله خود در عرصه رسانه‌ای کشور و خارج از کشور در جهت پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شرکت کرده است.

وی ادامه داد: حضور در بسیاری از بحران‌های بین‌المللی طی ۳۰سال گذشته همچون دادگاه میکونوس، کنفرانس برلین و حضور در سازمان ملل طی ۶سال گذشته از جمله سوابق کاری بنده است که با ثبت نام خود در انتخابات مجلس نهم، امیدوارم بتوانم این تجربیات و تجربه سفر به ۷۰ کشور را در جهت پیشرفت کشورم به کار بگیرم.



وی اضافه کرد: بنده در طی سال‌هایی که در آلمان و آمریکا حضور داشتم در رابطه با نحوه عملکرد مجالس قانونگذاری در کشورها تحقیقاتی را داشتم که قصد دارم نتیجه آن تحقیقات را در کشورم به اجرا بگذارم.