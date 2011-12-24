ایجاد شهرداری در پرند از واجبات است/ شهروندان پنجه در پنجه مشکلات

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شهر پرند شرایط لازم برای ایجاد شهرداری را دارد، اظهار داشت: با توجه به اسکان حدود 35 هزار نفر در فازهای ساخته شده شهر و نیاز به خدمات شهری در این مناطق، ضرورت ایجاد شهرداری احساس می شود.



مسئولان پرند در کمند مسکن مهر گرفتار شده اند



وی با بیان اینکه شهروندان مظلوم و نجیب پرند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند خدمات شهری بیشتری هستند، افزود: بخش عمده ای از دلایل این مشکلات به مدیریت شهر مربوط می شود، چرا که مدیریت و مسوولان شهر در کمند ساخت مسکن مهر گرفتار شده و فکر می کنند که وظیفه آنها فقط ساخت مسکن بوده و در این بین رسیدگی به مشکلات شهر مغفول مانده است .



نوروزی تاکید کرد: این در حالی است که باید به مردم ساکن در فازهای اولیه شهر خدمت رسانی شده و مشکلات موجود آنها حل شود و ادارات خدمت رسانی مانند شهرداری انجام خدمات شهری را بر عهده بگیرند و ساخت مسکن هم در جای خود ادامه داشته باشد.



دولت امکانات بیشتری برای پرند بسیج کند



نماینده رباط کریم در مجلس افزود: از آنجایی که منطقه پرند یک سرزمین لم یزرع و بیابان بوده و برای ایجاد شهری جدید با جمعیت 700 هزار نفر در نظر گرفته شده و قرار است که پروژه عظیم مسکن مهر هم در آن اجرایی شود، پس دولت باید امکانات بیشتری را در این شهر بسیج کند.



این نماینده مجلس با تاکید برمشکل مدیریتی شهر خاطرنشان کرد: توقع می رود که مدیرانی که در شهر پرند اشتغال دارند به اتفاق خانواده در خود شهرساکن باشند، قطعی برق، آب، گاز و نبود امکانات و اختلال در گیرنده های تلویزیونی و مشکلات و کمبودهای دیگر که شهروندان ساکن پرند با آن مواجه هستند را از نزدیک درک و لمس کنند.



مدیران پروازی به درد پرند نمی خورند



وی ادامه داد: وضعیت مدیران نباید به گونه ای باشد که شب را در تهران و یا در شهری دیگر به سر ببرند و روز را در پرند مشغول به کار باشند، مدیران پروازی به درد پرند نمی خورند چرا که تنها یک چهارم توان اصلی خود را صرف کار روزانه می کنند اما اگر همراه خانواده در شهر ساکن باشند بیشتر توان خود را صرف کار کرده و مشکلات بیشتری از پیش پا برداشته می شود.



مدیران رباط کریم و پرند برای حل مشکلات انسجام ندارند



نوروزی با تاکید بر اینکه هم شهرستان رباط کریم به پرند نیاز دارد و هم پرند به رباط کریم، گفت: باید بین مسوولان ادارات شهرستان و مسوولان و مدیران پرند انسجام ایجاد شود که متاسفانه تاکنون مدیران رباط کریم و پرند همدیگر را هضم نکرده و برای حل مشکلات مردم انسجام ندارند و یکدست نیستند.



نوروزی تاکید کرد: ادارات مختلف خدمت رسان، توان رساندن امکانات و تسهیلات در حد مطلوب را ندارند بلکه تا جایی که برای آنها میسر باشد، خدمت رسانی می کنند.



وی با اشاره به اینکه گروه ها و تشکل های مردمی در پرند باید فعال تر شوند، خاطرنشان کرد: آنها باید مطالبات و خواسته های مردمی را قوی تر پیگیری کنند تا وضعیت شهر بهتر از این سر و سامان گرفته و ساخته شود.



بخشی از مشکلات پرند به خود من برمی گردد



نوروزی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به خود من برمی گردد، اظهار داشت: باید تلاش بیشتری از سوی ما انجام شود تا نمایندگی های دولت را به عنوان تنظیم ادارت و نظم بخشی به شهر وارد پرند کنیم تا از مراجعات مردم به شهرستان کاسته و مشکلات آنها سریعر حل شود.



وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی به شهر با جمعیت 10 هزار نفر به بالا شهرداری تعلق می گیرد، تاکید کرد: در حال حاضر، شهر پرند نزدیک به 40 هزار نفر جمعیت دارد و دولت می تواند با توجه به تکمیل فازهای اولیه، شهرداری در آن ایجاد کند و نتوانستن ها نوعی تلقین است و توجیه قانونی ندارد.



مسئولان گرفتار مسکن مهر در فازهای بالاتر شده اند



نوروزی گفت: مسوولان، گرفتار مسکن مهر در فازهای بالاتر شده اند در حالی که در فازهای اولیه شهروندان زیادی ساکن و نیازمند امکانات و تسهیلات زندگی هستند و همین امر، ایجاد شهرداری برای دادن خدمات شهری به آنها را واجب می سازد.



این نماینده مجلس یکی از پارامترهایی که می تواند نمایندگی های دولت را به شهر بیاورد، حل مشکلات مردم دانست و گفت: در این بین می توان اداراتی مانند، تامین اجتماعی، کمیته امداد، اداره ارشاد، مالیات، راهنمایی و رانندگی، نمایندگی صنایع و ادارات متعدد دیگر را ایجاد کرد و در این خصوص اقداماتی انجام شده که امیدوارم بزودی به ثمر برسد.



ایجاد شهرداری می تواند خیلی از مشکلات را حل کند



وی افزود: ایجاد شهرداری زیرنظر نمایند عالی دولت می تواند خیلی از مشکلات را حل کند، مناطق مسکونی پرند در فازهای نخست، دارای بیش از 30 هزار نفر جمعیت است و با ایجاد شهرداری می توان بودجه های ملی و استانی را جذب کرده و در راه خدمات شهری و فضای سبز مناسب و خدمات دیگر استفاده کرد.



فرماندار رباط کریم هم بر ایجاد شهرداری در شهر جدید پرند برای رفع مشکلات عدیده به خصوص در حوزه شهری به عنوان تنها راه حل تاکید کرد.



بیژن سلیمان پور اخیرا در گفت و گو با مهر با بیان اینکه شهر جدید پرند پتانسیلهای لازم برای ایجاد شهرداری را داراست ، اظهار داشت: با توجه به سکونت کامل شهروندان در فازهای صفر تا سه این شهر و لزوم تامین امکانات و خدمات شهری برای این بخش از شهر، نشان از آن دارد که پتانسیل لازم برای ایجاد شهرداری وجود داشته و امیدواریم که این مهم بزودی محقق شود.



همچنین امام جمعه پرند با تاکید بر ضرورت استقرار شهرداری جهت ارائه خدمات به شهروندان گفت: شهر پرند نیاز به دستگاهی خدمت رسان دارد که به مردم خدمات بدهد و این مهم با ایجاد شهرداری انجام می شود.



حجت الاسلام والمسلمین محمد خدیری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: جمیع خدمات شهری، امور مربوط به خیابان ها و معابر، پیاده روها، فضای سبز شهری، برقراری مناسبتها، نظافت و زیبایی شهر و ... از جمله خدماتی است که بوسیله دستگاه خدمت رسان در امور شهری انجام می شود و این نیازها ضرورت ایجاد شهرداری را دوچندان می کند.



وزیر راه و شهرسازی اما چندی پیش گفته بود: شهرداری زمانی در شهر جدید پرند مستقر خواهد شد که تعداد جمعیت لازم این شهر به حد نصاب مورد نظر برسد.



علی نیکزاد درباره تعیین وضع شهرداری برای شهر جدید پرند با توجه به درخواستهای صورت گرفته در این زمینه افزود: تاکنون جمعیت در فازهای اول تا سوم در این شهر مستقر شده است، اگر نصف جمعیت در فازهای چهارم تا هفتم شهر پرند مستقر شوند، شهرداری این شهر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تا آن زمان شرکت عمران پرند وظایف مربوط به شهرداری را انجام می‌دهد!