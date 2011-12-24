محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کار خوبی که در گذشته نیز انجام شده این است که وزارت کشور برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در محل ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بخشی از نیروهای خود را به مجلس می فرستد تا نمایندگان در محل مجلس کار ثبت نام خود را انجام دهند.

وی گفت: با توجه به اینکه در هفته کاری مجلس شورای اسلامی قرار داریم این اقدام برای نمایندگان هم مفید است زیرا مانع از این می‌شود که برای ثبت نام به حوزه های انتخابیه خود مراجعه کنند و از کار مجلس و کمیسیون های تخصصی باز بمانند.



این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: از روز یکشنبه امکان ثبت نام نمایندگان در محل مجلس فراهم می‌شود و تا پایان مهلت ثبت نام این روند ادامه خواهد داشت.

