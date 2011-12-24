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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خلاء قانونی درباره خرید و فروش پایان نامه نداریم/ حکم جعل پایان نامه

خلاء قانونی درباره خرید و فروش پایان نامه نداریم/ حکم جعل پایان نامه

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت جلوگیری از فروش پایان نامه، گفت: برای جلوگیری از جعل مدرک تقلبی در مجلس قانون وضع شده و هیچ خلاء قانونی در زمینه خرید و فروش پایان نامه وجود ندارد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون کوتاهی در زمینه جلوگیری از خرید و فروش پایان نامه به کمیسیون آموزش گزارش نشده است، اضافه کرد: اگر کوتاهی در این زمینه ببینیم، تذکر می دهیم.

وی گفت: وزارت علوم با هماهنگی نیروی انتظامی باید جلوی فروش پایان نامه تقلبی را بگیرد و نیازی نیست در مجلس کاری انجام شود، پیش از این هم برای جلوگیری از جعل مدرک تقلبی قانون وضع شده و هیچ خلاء قانونی وجود ندارد.

به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با وضع قوانین موجود، هیچ کس نمی تواند بگوید خرید و فروش مدرک قلابی در کشور مجاز است.

عباسپور تهرانی فرد با یادآوری اینکه مدرک تحصیلی دانش آموختگان یک سند حکومتی است، اظهار داشت: مدرک یک سند حکومتی است و کسی که این سند را جعل کند برایش حکم جعل اسناد دولتی صادر می شود.

کد مطلب 1491436

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