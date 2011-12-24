به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حسنی در ارتباط با برگزاری جشنواره جوانه که به همت رادیو جوان برگزار میشود، گفت: یکی از اهدافی که با شروع مدیریت آقای صوفی به عنوان معاون صدا و همت بالای مسئولان انجام شد، استعداد یابی بود.
وی در ادامه اشاره کرد: رادیو نیاز دارد که هر چند وقت یک بار به نوعی تجدید قوا کند و نو شود. برگزاری این جشنواره گام بزرگی در این راستا به شمار میآید. مهمترین هدفی که جشنواره جوانه می تواند به آن دست پیدا کند و بهترین خروجی که میتواند داشته باشد، کشف این استعدادهای نهفته است و اینکه این افراد پس از آموزشهای لازم در رادیو به کار گرفته شوند. به نظر من این امر بسیار می تواند موثر باشد.
حسنی اظهار داشت: توصیه من به افرادی که می خواهند در این جشنواره شرکت کنند این است که همه انرژی شان را برای بهتر شدن کار استفاده کنند. اگر جوانان سعی کنند که از همه آموزش ها و دانسته های خودشان استفاده کنند میتوانند موفق باشند.
این گوینده در ادامه تصریح کرد: وقتی نام یک جشنواره با عنوان جوانه است و با رویکرد برنامه سازی آماتور برگزار میشود همین عنوان آماتور، دست افراد را برای خلاقیت باز می گذارد و آنها می توانند کارهای متنوع، خوب و زیادی را ارائه دهند و به نوعی توانایی خودشان را محک بزنند. همین موضوع می تواند راهی برای شکوفایی استعداد آنها باشد.
حسنی با تاکید بر اینکه جشنواره بستر خوبی برای بروز خلاقیت است گفت: جوانان میتوانند آنچه را که در ذهن دارند پیاده کنند و به نوعی جشنواره جوانه همانگونه که از نامش پیداست کمک می کند تا آنچه را که درون ماست از بستر استعدادهایمان شکوفا شود.
وی در پاسخ به این سئوال که گوینده موفق چه ویژگیهایی را باید داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه جشنواره مردمی است و از دل مردم بیرون میآید لذا بهتر است به دور از تعریف های کلیشهای و کلاسیک اجازه بدهیم جوانان نظرشان را بیان کنند و به عبارتی این بار فهرست پیشنهادی را به دست خود جوانان بدهیم تا تعریف موفق از دل همین کارهایی که برای جشنواره ارسال می شود مشخص شود.
جشنواره جوانه یک موقعیت ایدهآل برای جوانان است
محمد امینی در ارتباط با تاثیر جشنواره رادیو جوان بر استعداد یابی جوانان گفت: به نظرم برگزاری این جشنواره بهترین و موثرترین راهی است که رادیو می تواند استعدادهای نهفته را در این زمینه شناسایی و جذب کند. علاوه بر اینکه جشنواره برای اردیو یک موقعیت ایده آل است برای جوانان و علاقه مندان به کار در رسانه نیز فرصت ایده آل تری به شمار میآید چرا که افراد علاقمند به کار در رادیو از این طریق به راحتی می توانند خود را مطرح کنند و اگر حرفی برای گفتن دارند و یا ایده ای برای بیان شدن دارند خودشان را مطرح کنند.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد: این رسانه شنیداری اکنون به رسانه ای تبدیل شده است که علاوه بر جوانان افراد مسن نیز علاقه مند به آن هستند و به نظر من کار در این رسانه عشق و علاقه خاصی را می طلبد چرا که این کار سختی های خاص خودش را دارد و تنها با عشق و علاقه می توان آن را انجام داد.
امینی گفت: یکی دیگر از مزیتهای برگزاری این جشنواره این است که مردم با سختیهای کار ما بیشتر آشنا می شوند و مسلما افراد پذیرفته شده در آن پس از اینکه تحت آموزش قرار بگیرند تازه متوجه سختی های کار می شوند. خروجی این جشنواره قطعاً خوب است.
عشق و علاقه شرط اول موفقیت در رادیو
شاهین شرافتی، گوینده رادیو جوان به تاثیر مثبت این جشنواره در استعدادیابی جوانان اشاره کرد و گفت: در واقع این جشنواره به عنوان اولین موقعیت برای افرادی که علاقمند به کار در ادیو هستند محسوب میشود و جوانان می توانند از این عرصه برای محک زدن توانایی خود بهره ببرند.
اسامی مسئولان کمیته انتخاب آثار به این شرح است: زهرا عبداللهزاده، مهرگان سواد کوهی، عباس پیری، مهدی شاهرضایی، لیدا عرفانیان، شهره شایان، حامد مرادیان، انوشه میرمجلسی، شکوفه موسوی و مرضیه خواجه محمود.
نظر شما