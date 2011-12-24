روسیه دو موشک قاره پیما آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ایگور کناشنکوف" گفت : روسیه روز گذشته دو موشک قاره پیمای "بولاوا" را در دریای سفید آزمایش کرد.

وی افزود: این موشکها با قابلیت حمل 10 کلاهک هسته ای و برد هشت هزار کیلومتری به فاصله چند ثانیه از یکدیگر آزمایش شد.

این آزمایش درحالی انجام شد که موشکهای بولاوا در نیمی از آزمایشهای قبلی نتوانسته بود به اهداف مورد نظر اصابت کند و همین موضوع نگرانی مقامات نظامی روسیه را به همراه داشته بود.

به گزارش مهر، این موشکها از نظر فناوری ساخت کاملا در برابر طرح سپر ضد موشکی آمریکا که در حال اجرای آن است، مصونیت دارد. توانایی این سلاح در انجام رزمایش تا رسیدن به هدف یکی از راههای گریز آن از هواپیماهای رهگیر ضد موشک تا رسیدن به مرحله پایانی شلیک است. اما مرحله پایانی مهمترین مرحله یک موشک بالستیک است و برای افزایش شانس رسیدن موشک به هدف در این فاز اقدامات و تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است.



همچنین کلاهکهای این نوع موشکها با پوشش خاصی پوشانده شده اند که آن را در برابر مواد شیمیایی، اشعه رادیو اکتیو، تداخلات الکترومگنتیک ( EMP ) و پارازیتهای رادیویی و مزاحمتهای فیزیکی مصون نگه می دارد.