فرهنگ عاشورایی در عزاداری ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود مرویان حسینی با اشاره به مراسم عزاداری مطلوب اظهار داشت: باید در مراسم عزاداری ایام محرم و صفر به گسترش فرهنگ عاشورایی در میان آحاد جامعه اهمیت داده و توجه کرد تا از میزان آسیب های فکری و فرهنگی کاسته شود.

وی در خصوص ارائه محصولات فرهنگی برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا گفت: باید براساس نیاز روز محصولات فرهنگی مانند کتاب ‌و محصولات نرم افزاری تهیه شود تا فرهنگ و فلسفه عاشورا در جامعه زنده و نهادینه سازی شود.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در دهه آخر محرم و صفر بیش از 4 هزار هیئت مذهبی به استان بیایند که باید در این زمینه تمامی دستگاه ها در راستای خدمت رسانی به هیئات مذهبی میهمان همکاری کنند.

وی با بیان این مطلب که در طول سال به منظور انجام عزاداری مطلوب و شایسته کارگاه‌های آموزشی برای مدیران هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود تصریح کرد: همچنین در این کارگاه ها به مسئولان هیئات مذهبی توصیه های لازم برای عزاداری شایسته و اطلاعات کافی برای ارائه خدمات مناسب به عزاداران داده می‌شود.

مرویان افزود: در دهه آخر محرم و صفر هیئت‌ها عزاداری فراوانی از سایر استان‌ها کشور در مشهد حضور می یابند که بر این اساس دادن آگاهی به مسئولان خارج از استان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: به دلیل محدودیت‌های که به منظور ارائه خدمات به هیئت‌های عزاداری وجود دارد کمک وحضور مدیران و مسئولان به منظور فراهم کردن امکانات و ارائه آگاهی‌های لازم نیاز است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در زمینه حضور مدیران در ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مناسبت‌های مذهبی گلایه هایی کرد واظهارداشت: مقرر است که در ستاد سامان‌دهی شئونات فرهنگی مناسبت‌های مذهبی نماینده ولی‌فقیه و استاندار استان در جلسه به همراه مدیران دستگاه‌ها شرکت کنند اما اکنون متاسفانه مدیران دستگاه‌های اجرایی کارمندان رده‌های سوم و چهارم را برای شرکت در این جلسات معرفی می‌کنند

وی ادامه داد: ممکن است این کارمندان از اطلاعات کافی برخوردار باشند اما از اختیار و تدبیر کافی برای ادامه کار برخوردار نیستند.

مرویان افزود: مدیران دستگاه‌ها باید برای شرکت در جلسات ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مناسبت‌های مذهبی حضور داشته باشند.

وی در ادامه سخنانش از استاندار خراسان رضوی خواست که سالی یک بار جلسه‌ای با ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مناسبت‌های مذهبی و مدیران اجرایی دستگاه‌ها داشته باشد.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی در سال 87 مقرر شد که مصوبات ستاد سامان ‌هی شئونات مناسبت‌های مذهبی به عنوان مصوبات شورای فرهنگ عمومی بیان شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی افزود: فراهم کردن این مصوبه برای ستاد ساماندهی شئونات مناسبت‌های مذهبی سبب فراهم کردن شرایط و تسهیلات در مصوبات این ستاد می‌شود.

در ادامه جلسه نیز محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز در ارتباط با این پیشنهاد که برای مصوبات ستاد سامان‌دهی شئونات مناسبت‌های مذهبی مطرح شد ، گفت: این مطلب بررسی می شود و چناچنه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد می‌تواند اجرایی شود اما در صورتی که مسئله ای در این مورد وجود داشته باشد دستورها و مصوبات ستاد سامان‌دهی شئونات مذهبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی عنوان می شود.