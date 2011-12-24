دوره های آموزشی "واگذاری اراضی" در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله کاوه با بیان اینکه این دوره ها درهفت شهرستان استان با حضور 198 نفر از کشاورزان برگزار شد، اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره برداران کشاورزی و مجریان طرحهای واگذاری زمین در این استان دوره های مهارتی آموزشی واگذاری اراضی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره ها با هدف حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی برگزار شده، افزود: آشنایی کشاورزان با نحوه واگذاری اراضی دولتی به افراد بی زمین، احیا اراضی، واگذاری زمین درجهت طرح های کشاورزی و ... از دیگر اهداف برگزاری این دوره ها بود.

سرپرست مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین پخش برنامه ها از طریق صدا و سیمای این استان نیز در این خصوص از دیگر برنامه های این سازمان بود.