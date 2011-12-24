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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

کاوه:

دوره های آموزشی "واگذاری اراضی" در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره های آموزشی "واگذاری اراضی" در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت امور اراضی استان چهار محال و بختیاری گفت: دوره های آموزشی واگذاری اراضی در هفت شهرستان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله کاوه با بیان اینکه این دوره ها درهفت شهرستان استان با حضور 198 نفر از کشاورزان برگزار شد، اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره برداران کشاورزی و مجریان طرحهای واگذاری زمین در این استان دوره های مهارتی آموزشی واگذاری اراضی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره ها با هدف حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی برگزار شده، افزود: آشنایی کشاورزان با نحوه واگذاری اراضی دولتی به افراد بی زمین، احیا اراضی، واگذاری زمین درجهت طرح های کشاورزی و ... از دیگر اهداف برگزاری این دوره ها بود.
 
سرپرست مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین پخش برنامه ها از طریق صدا و سیمای این استان نیز در این خصوص از دیگر برنامه های این سازمان بود.
کد مطلب 1491449

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