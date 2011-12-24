اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت به جهانیان ثابت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی در پنجمین یادواره 4 تن از شهدای روستای استون آباد بخش نوکنده افزود: برپایی اینگونه آئین ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ، تجدید میثاقی با آرمانهای والای آنان نیز هست.

وی بیان کرد: نکوداشت و تکریم شهدا از وظایف ماست ، زیرا عزت و سرافرازی امروز کشورمان به برکت خون پاک شهداست.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان گفت: راه شهدا اطاعت از ولی امر مسلمین ولایت فقیه و ولی فقیه زمان خود است و همه نسل ها بویژه نسل جوان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند.

حجت الاسلام غلامی بیان داشت: برگزاری یادواره شهداء فرصتی گرانبها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

نوکنده بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.