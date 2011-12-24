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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

غلامی:

اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت به جهانیان ثابت شد

اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت به جهانیان ثابت شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان گفت: پیروی از سیره و منش شهدا برای شکست دشمنان ضروری است و اثر گذاری فرهنگ ایثار و شهادت تا کنون به جهانیان ثابت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  یدالله غلامی در پنجمین یادواره 4 تن از شهدای روستای استون آباد بخش نوکنده افزود:  برپایی اینگونه آئین ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ، تجدید میثاقی با آرمانهای والای آنان نیز هست.

وی بیان کرد: نکوداشت و تکریم شهدا از وظایف ماست ، زیرا عزت و سرافرازی امروز کشورمان به برکت خون پاک شهداست.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان گفت: راه شهدا اطاعت از ولی امر مسلمین ولایت فقیه و ولی فقیه زمان خود است و همه نسل ها بویژه نسل جوان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند.
 
حجت الاسلام غلامی بیان داشت: برگزاری یادواره شهداء فرصتی گرانبها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
 
نوکنده بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1491450

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