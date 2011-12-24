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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

مجیدیان راد:

شمیرانات دارای نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی نیست

شمیرانات دارای نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی نیست

شمیرانات - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شمیرانات اظهار داشت: شهرستان شمیرانات دارای نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مجیدیان راد افزود: این شهرستان دارای نماینده مستقل نبوده و داوطلبان نمایندگی این منطقه باید در فرمانداری تهران ثبت نام کنند.

وی گفت: افرادی که قصد شرکت در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی را دارند باید در فرمانداری تهران ثبت نام کنند.

این مسئول ادامه داد: هیچ ثبت نامی از داوطلبان مجلس شورای اسلامی در فرمانداری شمیرانات انجام نمی شود.

گفتنی است همزمان با سراسر کشور، ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان تهران از صبح امروز آغاز شد.

مساحت شهرستان شمیرانات به تقریب حدود یکهزار و 111 کیلومتر مربع و 9.5 درصد مساحت استان تهران را تشکیل داده  است.

این شهرستان دارای دو بخش لواسانات و رودبار قصران است.

کد مطلب 1491456

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