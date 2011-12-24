در گفتگو با مهر اعلام شد: تولید توربینی که قادر است با سرعت کم باد توان الکتریکی تولید کند

آزاد میزایی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح با عنوان "تولید توربین بادی با محور عمودی" اجرایی شد، افزود: توربین های بادی که در حال حاضر استفاده می شود محور افقی دارند که این نوع توربین ها مزایا و معایبی دارند.

وی با اشاره به مزایا و معایب توربین ها افقی، خاطر نشان کرد: این توربین ها هرچند که توان تولید الکتریکی بالایی دارد ولی باید در جاهایی نصب شوند که باد سرعت بالایی داشته باشند.



میزایی با اشاره به پروژه انجام شده در این زمینه، اظهار داشت: در این راستا پروژه تحقیقاتی انجام شد که در نهایت موفق به طراحی و تولید توربین هایی با محور عمودی شدیم.



مجری طرح به بیان جزئیات این طرح پرداخت و یادآور شد: در این تحقیقات توربینی را تولید کردیم که اندازه آن کوچکتر از توربین های موجود است و می تواند با نصب آن در مناطقی با سرعت باد کم مانند آپارتمانها و مناطق شهری توان الکتریکی مورد نیاز را ارائه دهد.



این محقق با اشاره به مزایای توربین با محور عمودی، ادامه داد: مزیت این نوع توربین ها این است که بر خلاف توربین های بادی موجود که الزاما باید در مقابل باد قرار گیرند، این توربین ها از هر جهت که باد می وزد می تواند توان الکتریکی را تولید کند.

وی در خصوص دلایل این مزیت توربین های محور عمودی توضیح داد: این توربین به صورت کروی طراحی شده است که در این صورت نیروهای وارد بر توربین در جهت یکدیگر حرکت می کنند.



میرزایی همچنین از تولید نرم افزاری برای این توربین ها خبر داد و گفت: این نرم افزار قادر است هر لحظه توان خروجی، سرعت باد و سایر مشخصات توربین را اعلام کند.