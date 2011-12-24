دو توصیه وزیر کشور به داوطلبان نمایندگی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح امروز شنبه در نشست خبری که در ستاد ثبت نام وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما به داوطلبانی که می‌خواهند برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند چیست، گفت: من براساس وظیفه شرعی و قانونی خود دو توصیه مهم به مردم و داوطلبان دارم.

وی اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات مجلس موجب توسعه و تعالی کشور می‌شود. بر این اساس از کسانی که به مسایل حوزه انتخابیه خود آشنا هستند دعوت می کنیم که وارد میدان انتخابات شوند و با نیت خدمت به مردم و پاسداری از ارزش ها و آرمان‌های امام راحل (ره) پا به عرصه بگذارند.

وی در بیان دومین توصیه خود گفت: با توجه به اینکه ممکن است در روزهای آخر ثبت نام ازدحام داوطلبان ثبت نام در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مراکز حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور به وجود بیاید لذا از آنها می‌خواهم که ثبت نام برای ورود به انتخابات مجلس را برای روزهای آخر نگذارند و در روزهای ابتدایی اقدام به ثبت نام کنند.