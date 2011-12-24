دشمنان منتظر فرصت مناسبی برای ضربه زدن به انقلاب هستند

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی از بدو تشکیل همواره دشمنان داخلی و خارجی بسیاری داشته و دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در اوایل انقلاب گروهکهای داخلی علیه ملت ایران دست به اقدامات مسلحانه و ترور شخصیت ها و فرزندان انقلاب زدند.

حجت الاسلام آفتابی افزود: هنوز انقلاب با گروهکهای مسلح داخلی مشکل داشت که هجمه دشمنان به سرکردگی صدام بعثی به کشور آغاز شد.

وی گفت: باز هم شاهد بودیم که فرزندان این مرز و بوم 8 سال جانانه در مقابل دنیای استکبار ایستادند و از این مرحله سخت نیز سربلند بیرون آمدیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: دشمنان ملت و نظام که عوامل خارجی رابرای براندازی نظام بی ثمر دیدند به دنبال مهره های خودفروخته داخلی بودند.

آفتابی گفت: دشمنان در هر لحظه منتظر فرصت مناسبی برای ضربه زدن به انقلاب بوده و هستند که متاسفانه انتخابات مرحله دهم ریاست جمهوری نیز مجالی برای فرصت طلبی فتنه گران شد.

وی افزود: در سال 88 در گوشه و کنار برخی از شهرها، عناصر ضد انقلاب با تحریک برخی از افراد جامعه، به ویژه جوانان دست به اغتشاشات پراکنده ای زدند که در این حرکتها، بسیاری از اموال دولتی و عمومی تخریب شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: ملت انقلاب ایران برای مدت زمان کوتاهی در مقابل عوامل فتنه سکوت اختیار کردند تا شاید این فریب خوردگان دوباره به دامن انقلاب برگردند که اینگونه نشد.

حجت الاسلام آفتابی افزود: متاسفانه عوامل فتنه و فریب خوردگان غرب با بر پایی تجمعات غیر قانونی با حمله به اماکن دولتی و خصوصی مردم، حرمت ماه محرم را با پایکوبی و برخی حرکات غیر اسلامی شکستند.

وی گفت: در پی این اقدام غیر اسلامی و دین ستیزانه فتنه گران، ملت ایران همانند موجی عظیم خروشید و در 9 دی سال 88 این جریان فریب خورده فتنه گران را برای همیشه از تاریخ محو کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: ملت ولایتمدار ایران در حرکت انقلابی خود پیام را به گوش جهانیان رساندند.

آفتابی تاکید کرد: اولین پیام مردم ولایتمدار ایران در 9 دی 88 هشدار به فریب خوردگان و ساده لوحان بود.

وی افزود: دومین و مهمترین پیام حرکت تاریخی مردم انقلابی ایران به جهانیان این بود که ارتباط و پیوستگی ملت ایران با ولایت فقیه همیشگی و ناگسستنی است.

حجت الاسلام آفتابی در پایان گفت: تا زمانی که مردم ایران در اجرای فرامین رهبری لحظه ای درنگ و تردید نداشته باشند، هیچ قدرت و نیرویی نمی تواند به این نظام چشم طمع داشته باشد.

