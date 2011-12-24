برنده اصلی انتخابات ایران مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله اصغری صبح امروز در اولین هم اندیشی اصحاب رسانه در محل فرمانداری شهرستان بهارستان اظهار داشت: یکی از سیاست های ارزشمند نظام بر باورهای اصیل مردم ختم می شود و در هر انتخاباتی مردم خود برگزار کننده انتخابات می باشند.

وی افزود: دشمنان انقلاب به همین خاطر در ایام انتخابات دست به هر شیطنتی می زنند تا انتخابات را زیر سوال ببرند ولی هرگز موفق نمی شوند با کمی بررسی می توان دریافت که انتخابات در ایران توسط خود مردم برگزار می شود و ما خادمین مردم صرفا هماهنگ کننده این مهم می باشیم.

اصغری با اعلام اینکه سوم دی ماه رسما فرمان ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس شوراسلامی از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد عنوان کرد: پس از صدور دستور فرمان مرحله اصلی انتخابات از سوی وزیر کشور بلافاصله ثبت نام آغاز خواهد شد و کاندیداهای این دوره از انتخابات بر اساس قانون می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این مسئول ادامه داد: در این شهرستان همه تدابیر و امکانات لازم را برای برگزاری یک انتخابات اندیشیده شده است و هیچ نگرانی و دغدغه در این خصوص وجود ندارد.

معاون سیاسی و انتظامی شهرستان بهارستان در ادامه به همه کاندیداهای این دوره از انتخابات توصیه کرد که قانون را ملاک عمل خود قرار دهند و از هرگونه فعالیت،تبلیغات وغیره که مغایرت با قانون دارد خودداری کنند.

این مسئول سیاسی نقش رسانه ها را در مقاطع مختلف به ویژه ایام انتخابات مهم ارزیابی کرد و افزود:رسانه ها می توانند با رسالت صحیح و درست خود،نقش بسیار سازنده و ارزنده ای را در جهت هر چه با شکوه برگزار شدن انتخابات ایفا نمایند.



اصغری درادامه همچنین خواستاربی طرفی وعدم جانبداری کلیه ادارات دولتی شهرستان بهارستان ازیک نامزد خاص انتخاباتی شد.



معاونت سیاسی انتظامی درادامه این نشست به سوالات خبرنگاران حاضر پاسخ گفت و از ارسال برخی موارد تخلفاتی نامزدهای انتخاباتی خبرداد وگفت: طی ماه های گذشته تمامی تحرکات نامزدهای احتمالی را در هر نقطه ای از شهرستان زیرنظر داشته ایم و متاسفانه تاکنون تعدادی از این افراد تخلف انتخاباتی دارند که به مرکز استان منعکس شده و به طور قطع در فرآیند تعیین صلاحیت آنان اثرگذار خواهد بود.

به گفته وی تخلف یک نامزد انتخاباتی در این شهرستان به دست آیت االه جنتی رسیده و معظم له نیز در این خصوص دستوراتی را صادر کرده اند.

نماینده یکی از نشریات محلی از این مسئول از هم کد شدن شهرستان های استان تهران و اینکه چرا برخی افراد به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات آن را به نام خود تمام می کنند گفت: متاسفانه مشاهده شد که برخی افراد با نصب بنرهای بسیار بزرگی در نقاط شهرستان هم کد شدن شهرستان را حاصل تلاش یک شخص تلقی کردند ولی با صراحت اعلام می کنم که این اقدام یکی از برنامه های اساسی دولت دهم بود و دولت در تلاش است تمامی استان های کشورمان هر کدام هم کد شوند.

اصغری در پایان از خبرنگاران خواست که با حضور رسانه ای خود و انعکاس واقعیت ها اجازه ندهند کسی بخواهد با شعارهای عوام فریبی مردم را از انتخاب واقعی خویش محروم کند.