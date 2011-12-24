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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

رویانیان در گفتگو با مهر:

دولت بنزین آلوده توزیع نمی‌کند/ عامل آلودگی هوا بنزین نیست

دولت بنزین آلوده توزیع نمی‌کند/ عامل آلودگی هوا بنزین نیست

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه عامل اصلی آلودگی هوا بنزین تولید داخل نیست، اعلام کرد: تولید و توزیع بنزین آلوده در جایگاه‌ها صحت ندارد.

محمد رویانیان در گفتگو با مهر درباره وضعیت کیفیت عرضه شده در سطح جایگاه‌های سوخت سراسر کشور گفت: هر ساله و با شدت گرفتن آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرهای کشور از بنزین به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا نام برده می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: در شرایط فعلی هر چند کیفیت بنزین تولید داخلی خیلی بالا نیست اما عامل آلودگی هوا تولید و توزیع بنزین تولید داخلی نیست.
 
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه بنزین آلوده ای در سطح کشور تولید و توزیع نمی‌شود، اظهار داشت: به زودی با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی امکان عرضه بنزین با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا در سطح کشور فراهم می شود.
 
این مقام مسئول همچنین با اشاره تعهدات خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت تولید خودروها، بیان کرد: بر اساس الزامات قانونیریال شرکتهای خودروساز داخلی باید نسبت به تولید خودروهایی با حداقل آلایندگی اقدام کنند.
 
وی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای کاهش آلایندگی در خودروهای ساخت داخل، اظهارداشت: خودروسازان باید با نصب تجهیزاتی امکان تولید کمترین آلودگی در خودروها را فراهم کنند.
 
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه از حدود یکسال گذشته تاکنون نصب دستگاه‌های "کنیستر" در خودروهای تولید داخلی در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: با نصب این تجهیزات باید خودروهای تولید داخلی کمترین میزان آلودگی را داشته باشند.
کد مطلب 1491470

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