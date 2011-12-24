56 ولادت روزانه در چهارمحال و بختیاری به ثبت می رسد

عبدالرسول غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 99درصد از ولادتها در 15 روز اول و99 درصد از فوتی ها در 10 روز اول به ثبت می رسد.

غزالی با اشاره به اینکه کل ولادتها در سالجاری 10 هزار و 106 مورد بوده، عنوان کرد: تولد نوزاد پسر در این استان بیشتر بوده است و نسبت تولد جنسیتی پسران 105،6 درصد و دختران 100 درصد در سال جاری در این استان بوده است.

وی تاکید کرد: نسبت فوت شده افراد در شش ماه سال گذشته دو هزار و 321 مورد و در شش ماه سال جاری دو هزار و 541 مورد بوده است.

نسبت فوت مردان از زنان در چهار محال و بختیاری بیشتر است

غزالی با اشاره به اینکه نسبت فوت مردان از زنان بیشتر بوده، اذعان داشت: فوت مردان در شش ماه سال جاری 150 درصد و فوت زنان در سال جاری 100 درصد بوده است.

مدیرکل سازمان ثبت احوال چهار محال و بختیاری تصریح کرد: اطلاعات جمعیتی استان در حوزه های ثبتی به ثبت می رسد.

غزالی با بیان اینکه این استان با هر 15 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد، بیان داشت: این استان سومین رتبه طلاق در سال جاری را در کشور دارد.

سن طلاق درزنان چهار محال و بختیاری بین 20 تا 24 سال است

وی ادامه داد: بیشترین سن طلاق در زنان بین 20 تا 24 سال است و مردان بین 25 تا 29 سال است که بیشترین طلاق ها در مرحله اول زندگی صورت می گیرد.

غزالی یادآورشد: 318 مورد افزایش ازدواج در سال جاری در این استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در شش ماه سال گذشته 496 مورد طلاق در این استان صورت گرفته، بیان داشت: در شش ماه سال جاری 508مورد طلاق صورت گرفته که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.