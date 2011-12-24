به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌نامه سایت ادبی والس امسال در پنجمین سالی که فراخوان ویژه‌نامه داستانی شب یلدا را منتشر کرد، شاهد ارسال بیش از 60 داستان از نویسندگان نام آشنا و ناشناس بود که پس از یک بررسی اولیه 40 داستان برای این ویژه‌نامه انتخاب و منتشر شد.

در این ویژه‌نامه که بخشی از آن هم به داستان‌هایی که به نویسندگان سفارش داده شده بود، اختصاص دارد، آثاری از جمال میرصادقی، محمد محمدعلی، فرشته مولوی، فتح‌الله بی‌نیاز، عباس عبدی، قاسم شکری، محمدعلی علومی، ناتاشا امیری، سعید طباطبایی، فرشته نوبخت، قباد آذرآیین، رضا نجفی، شهلا زرلکی، آرش شفاعی و ... به چشم می‌خورد.

این ویژه‌نامه گرچه به مناسبت شب یلدا و همزمان با آن منتشر می‌شود، ولی از لحاظ موضوعی سوژه خاصی را اعلام نکرده است و نویسندگان در انتخاب موضوع آزاد بوده‌اند. همچنین این فراخوان رقابتی نیست و تنها فرصتی برای گرد هم آمدن تعدادی از داستان‌های کوتاه ادبیات معاصر را فراهم می‌کند.

به گفته شهلا زرلکی، دبیر این ویژه‌نامه، ابتدا قرار بود 37 داستان در این ویژه‌نامه منتشر شود، ولی با رسیدن سه داستان دیگر که جزو آثار قابل تامل نیز بود این تعداد به 40 داستان افزایش یافت.