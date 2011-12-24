به گزارش خبرنگار مهر سعید احمدی شهرکی رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران و معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری تهران با اشاره به ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس نهم افزود: ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس نهم از امروز سوم دی ماه آغاز شده است و تا 9 دی ماه نیز ادامه خواهد داشت و کاندیداها می توانند با حضور در فرمانداری تهران یا وزارت کشور برای حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه ثبت نام نامزدها می تواند از طریق اینترنت نیز انجام شود، افزود: نامزدها می توانند از طریق اینترنت کد رهگیری خود را دریافت کنند و با حضور در محل فرمانداری مراحل نهایی ثبت نام را انجام دهند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران همچنین گفت: نامزدهایی که به اینترنت دسترسی ندارند می توانند با حضور در فرمانداری تهران یا وزارت کشور تمامی مراحل ثبت نام در انتخابات مجلس نهم را انجام دهند.

شهرکی در ادامه از نامزدهای انتخابات درخواست کرد تا در روزهای نخست ثبت نام در فرمانداری تهران حضور یابند و در انتخابات مجلس ثبت نام کنند چرا که در روزهای پایانی با ترافیک شدیدی روبرو خواهند شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران اعلام کرد: از صبح امروز دو نفر با حضور در فرمانداری تهران در برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند البته ما از تمامی نامزدها می خواهیم تمامی مدارک مورد نظر را برای ثبت نام همراه خود داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند.

این مقام مسئول در فرمانداری تهران در ادامه با بیان اینکه فرمانداری تهران آمادگی کامل برای ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم را دارد افزود: ما با هیچ مشکلی روبرو نیستیم به طوری که اگر صد کاندیدا همزمان وارد فرمانداری شوند ظرف 20 دقیقه ثبت نام آنها انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نامزدها می توانند پس از ثبت نام حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند؟ افزود: نامزدها می توانند پس از ثبت نام درخواست انتقال حوزه انتخابیه را اعلام کنند و با مشکلی روبرو نیستند.

شهرکی همچنین درباره اینکه آیا نامزدهایی که می خواهند در شهرستان یا استانهای دیگر ثبت نام کنند باید به استان مورد نظر مراجعه کنند یا می توانند در فرمانداری تهران یا وزارت کشور ثبت نام خود را اعلام کنند افزود: در وزارت کشور ثبت نام به صورت کلی انجام می شود و تمامی نامزدها می توانند در حوزه های مختلف ثبت نام خود را اعلام کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان اینکه از سیستم ثبت نام انتخابات راضی هستیم اظهار داشت: در این سیستم، ما نحوه ثبت نام نامزدها را به آنها اعلام می کنیم به همین جهت سیستم فعلی رضایت بخش است.

وی با بیان اینکه بدون شک با استقبال خوبی از ثبت نام نامزدهای انتخابات مواجه خواهیم شد افزود: بار دیگر از نامزدهای انتخابات می خواهم که در روزهای اول برای ثبت نام مراجعه کنند چرا که ما تجربه انتخابات مجلس هشتم را داریم به طوری که در روزهای اول فقط 7 نفر در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند و اکثر ثبت نام ها در روزهای پایانی صورت گرفت.