کرسی های آزاد اندیشی در جامعه نهادینه و احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهیلی صبح شنبه در سلسله جلسات دانش افزایی ائمه جماعات با انتقاد از نبود کرسی های آزاد اندیشی در جامعه اظهار کرد: کرسی های آزاد اندیشی 9 سال است که در جامعه وجود ندارد که باید در زمینه برپایی مجدد آن اقدام کردو با برنامه ریزی و هدف گذاری درست در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات و گفتمان های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشاند.

وی ادامه داد: در برگزاری کرسی های آزاداندیشی همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند مدیریت آزاداندیشی با نخبگان، استادان و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى است.

گفتمان های مقام معظم رهبری باید در جامعه ترویج شود

وی در خصوص سلسله گفتمان هایی که توسط مقام معظم رهبری در جامعه مطرح می شود بیان کرد: گفتمان های مقام معظم رهبری نباید تنها بر روی پوسترها و بنرها نوشته شود بلکه باید توسط ائمه جماعات مساجد به عنوان حلقه های دینی و فرهنگی در میان آحاد جامعه توسعه و نشر پیدا کند.

سهیلی با مروری بر مفاهیم و کلید واژه های گفتمان از دیدگاه مقام معظم رهبری، بیان کرد: رهبری همواره گفتمان عوام و خواص، خودی و غیر خودی و جنبش نرم افزاری را مطرح کرده اند که باید در راستای نهادینه کردن این گفتمان ها گام های محکم تری به وسیله ائمه جماعات برداشته شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی و با اهمیت گفتمان ها در انقلاب افزود: به وسیله گفتمان ها امام راحل و جریان سازی این گفتمان ها توسط ائمه جماعات بود که سبب شد ما در انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی به پیروزی دست یابیم.

وی با بیان اینکه در ده سال اخیر هیچ گفتمانی توسط ائمه جماعات مطرح نشده افزود: ائمه جماعات امروز نیز باید مانند جنگ و دوران انقلاب نقش خود را به درستی ایفا کنند و با اطلاع رسانی گفتمان ها به جریان سازی و تبیین فرمایشات ایشان بپردازند.

وی در خصوص تهاجم فرهنگی نیز بیان کرد: هنگامی که دشمن از راه جنگ در میدان نتوانست به مقابله با ما برخیزد تصمیم گرفت تا با استفاده از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دامنه نفوذ خویش را گسترش دهد.

سهیلی افزود: امروز در صحنه جنگ نرم نیز ائمه جماعات باید در میدان حضور پیدا کنند و سهم خویش را در زمینه آگاهی بخشی و ایجاد جریان سازی گفتمان های رهبری در زمینه مقابله با جنگ نرم و رسانه ای قدرت های پوشالی ایفا کنند.

ائمه جماعات در زمینه مقابله با جنگ نرم کوتاهی نکنند

وی تصریح کرد: ائمه جماعات امروز در زمینه مقابله با جنگ نرم کوتاهی نکنند و با تمام نیروی خویش مطابق با رهنمودهای رهبری و با یاری گرفتن از خدا اقدام کرده و ذهن جوانان را در این مورد خاص روشن کنند.

وی در ادامه با اشاره به فتنه 88 بیان کرد: شعله این فتنه با کمک گفتمان های مقام معظم رهبری و ترویج و جریان سازی ائمه جماعات بود که خاموش شد و پرونده آن برای همیشه بسته شد.

سهیلی افزود: گفتمان هایی که در جامعه مطرح می شود باید وحدت آفرین بوده و با اولویت نظام و اطاعت رهبری توام باشد.

وی در زمینه بی توجهی به گفتمان ها بیان کرد: نباید به مطرح کردن گفتمان ها در میان آحاد جامعه و جوانان بی اهمیت شد بلکه باید در این راستا در مساجد و تریبون ها پیام رسانی کرد.

وی با اشاره به نقش مسجد و ائمه جماعات در تبیین گفتمان ها بیان کرد: مسجد محوری ترین پایگاه به منظور ترویج فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری است و ائمه جماعات می توانند از این فرصت استفاده کنند و پیام ها و گفتمان های هدفمند را در میان جوانان و افراد مختلف نهادینه کنند.

انقلاب اسلامی یکی از گفتمان های حق طلبی است

سهیلی افزود: در حالی که امروز دشمنان نظام اسلامی گفتمان قدرت را مطرح می کنند، انقلاب اسلامی گفتمان های حق طلبی را در گوش مخالفان اسلام فریاد می زند.

وی بیان کرد: نظام های فکری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید بر مبنای سلسله گفتمان های مشخص و با برنامه شکل بگیرد.

وی با بیان این مطلب که اگر قرار است مسئله ای در جامعه ترویج و تبلیغ شود باید به گفتمان های مقام معظم رهبری توجه کرد گفت: به عنوان مثال باید به منظور مقابله با بی حجابی در جامعه فرمایشات رهبری را منبع قرار داد و با تبلیغ سخنان ایشان در زمینه بی حجابی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: دانشجویان بسیجی نیز باید نسبت به آرمان هاى دانشجویى، آزاداندیشى و استقلال طلبی در دانشگاه ها احساس مسئولیت داشته باشند و با برنامه ریزی و هدف گذاری درست در تحقق بخشیدن به کرسی های آزاداندیشی مورد نظر رهبری تمام تلاش خود را بکنند.