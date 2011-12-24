65 مقاله علمی و پژوهشی در پیام نور کردستان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی یوسفی اظهار داشت: محققان و پژوهشگران شاغل در مراکز و واحدهای پیام نور کردستان در سال جاری 65 مقاله علمی و پژوهشی را انجام داده اند که این میزان با توجه به تولید 115 علمی و پژوهشی طی سال های 86 تا 89 امری بی سابقه و امیدوار کننده است.

وی افزود: از سال 86 تاکنون پژوهشگران دانشگاه پیام نور استان کردستان 9 کتاب را تالیف و یک کتاب را نیز ترجمه کرده ‌اند و در طول این مدت 68 طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور استان در دست اجراست.

مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کردستان، عنوان کرد: پژوهشگران پیام نور استان در این مدت 39 طرح متناسب با نیازهای بومی و محلی استان، 12 طرح به صورت همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی را ارائه کرده اند که از این میزان 23 طرح متناسب با نیازهای بومی و سه طرح مشارکتی با سایر نهادها در سال 90 انجام شده است.

وی به فعالیت‌های این مدیریت در حوزه کارآفرینی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از400 نفر در سطح استان آموزش‌ های مهارت کارآفرینی را توسط دانشگاه پیام نور استان کسب کرده اند و طی تفاهم ‌نامه‌ها و موافقت‌ های منعقد شده با فنی و حرفه‌ ای استان مرکز جوار دانشگاهی در سنندج برای پیگیری مباحث کارآفرینی دایر شده است.

یوسفی اظهار داشت: تشکیل هسته کارآفرینی و هسته پژوهشگران و مخترعان، تشکیل بنیاد رباتیک لاندا، تجهیز و ساماندهی کتابخانه در مرکز سنندج و تامین نیازهای پژوهشی این کتابخانه با استفاده از نرم ‌افزار نمامتن با دربرگیری 600 هزار مقاله علمی قابل دسترسی و دانلود آسان و برنامه ‌ریزی برای ساماندهی کتابخانه ‌های دیگر مراکز و واحدهای تابعه استان از دیگر فعالیت‌های حوزه پژوهش پیام نور استان طی سال جاری بوده است.