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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

مراسم دومین جایزه استاد کاردان 5 دی ماه برگزار می‌شود

مراسم دومین جایزه استاد کاردان 5 دی ماه برگزار می‌شود

آئین دومین جایزه روانشناسی و علوم تربیتی زنده‌یاد دکتر کاردان 5 دی ماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی محمد کاردان - استاد ممتاز دانشگاه تهران با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی، دومین مراسم جایزه سالانه دکتر کاردان را همزمان با چهارمین سالروز رحلت استاد برجسته روانشناسی و علوم تربیتی در روز 5 دیماه برگزار می کند.

جایزه دکتر کاردان هر سال در حمایت از پژوهشهای نو آورانه در حوزه های روانشناسی و علوم تربیتی، به رساله های برگزیده دانش پژوهان مقطع دکتری در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی اهدا می شود.

در دومین مراسم جایزه دکتر کاردان دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان سمت، دکتر غلامعلی افروز، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و دبیر جایزه استاد دکتر کاردان سخنرانی خواهند کرد. پخش مصاحبه زنده یاد دکتر کاردان درباره برگزاری اولین آزمون سراسری دانشگاه های کشور و معرفی برگزیدگان جایزه دکتر کاردان بخشهای دیگری از این مراسم خواهد بود.
 
مراسم جایزه استاد دکترکاردان از ساعت از ساعت 9:30 تا 11:30 روز دوشنبه 5 دیماه در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر(گیشا)، خیابان دکتر کاردان برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1491483

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