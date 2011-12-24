به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی محمد کاردان - استاد ممتاز دانشگاه تهران با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی، دومین مراسم جایزه سالانه دکتر کاردان را همزمان با چهارمین سالروز رحلت استاد برجسته روانشناسی و علوم تربیتی در روز 5 دیماه برگزار می کند.

جایزه دکتر کاردان هر سال در حمایت از پژوهشهای نو آورانه در حوزه های روانشناسی و علوم تربیتی، به رساله های برگزیده دانش پژوهان مقطع دکتری در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی اهدا می شود.

در دومین مراسم جایزه دکتر کاردان دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان سمت، دکتر غلامعلی افروز، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و دبیر جایزه استاد دکتر کاردان سخنرانی خواهند کرد. پخش مصاحبه زنده یاد دکتر کاردان درباره برگزاری اولین آزمون سراسری دانشگاه های کشور و معرفی برگزیدگان جایزه دکتر کاردان بخشهای دیگری از این مراسم خواهد بود.



مراسم جایزه استاد دکترکاردان از ساعت از ساعت 9:30 تا 11:30 روز دوشنبه 5 دیماه در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر(گیشا)، خیابان دکتر کاردان برگزار خواهد شد.

