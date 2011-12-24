بررسی علت تکرار آیات و موضوعات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع تکرار آیات و الفاظ قرآن از این جهت حائز اهمیت است که در علوم بلاغی، تکرار را از جمله عوامل اطناب برشمرده و نیز مُخِل به فصاحت دانستهاند از این رو محققان درصدد بیان فواید تکرار در قرآن برآمدهاند.
به همین علت برنامه پرسش آزاد با نگاهی جامع به موضوع تکرار در قرآن، فواید الفاظ مکرر قرآن را یادآور می شود و به این سوال که با توجه به اینکه از نظر متخصصان علوم بلاغی، استفاده از الفاظ مکرر، بدون فایده، مخل بلاغت است به تبیین و تفسیر وقوع چنین پدیدهای در قرآن در موارد بسیاری ـ حتی در حد تکرار تمام الفاظ آیه می پردازد.
الیاس کلانتری به عنوان کارشناس برنامه "پرسش آزاد" با تکیه بر سوره الرحمن پاسخگوی مسائل خواهد بود .
با دقت و تدبر در آیات قرآن میتوان اسرار و حکمتهای وجود این الفاظ را در قرآن یافت. برای نیل به این هدف، با توجه به تقسیمبندی ارائه شده، به بررسی آیات دربردارنده الفاظ مکرر میپردازیم.
برنامه پرسش آزاد کاری از گروه اندیشه و علوم قرآنی رادیو قرآن است که هر روز غیر از جمعه ها در محورهای مختلف دینی و قرآنی ساعت 11:20 از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود و روزهای شنبه به مبحث قرآن شناسی اختصاص دارد.
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