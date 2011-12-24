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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

به کارگردانی مرتضی‌وند/

تصویربرداری مستند "بابل، ارض موعود" به پایان رسید

تصویربرداری مستند "بابل، ارض موعود" به پایان رسید

تصویربرداری مستند سیاسی "بابل، ارض موعود" به کارگردانی رحیم مرتضی وند، در عراق به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند از تازه‌ترین تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که تصویربرداری این مستند  از 30 آبان ماه، در شهرهای مختلف کشور عراق آغاز شد و پس از 27 روز تصویربردایری آن به پایان رسید و قرار است این مستند سیاسی به سه زبان عربی،‌ انگلیسی و کردی ترجمه شود و پس از آن وارد مرحله تدوین خواهد شد.

تصویربرداری این فیلم در سه بخش "عراق" به مرکزیت بغداد، ناحیه شیعه‌نشین به مرکزیت نجف، کربلا و کوفه، و ناحیه کردنشین به مرکزیت اربیل و همچنین دو شهر تاریخی بابل و مدائن انجام شده است. مستند 70 دقیقه‌ای "بابل، ارض موعود" نگاهی به تاریخ معاصر سیاسی- اجتماعی عراق، از منظر حکومت ملی و موقعیت گروه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و نهادهای مختلف این کشور دارد.

لازم به ذکر است پژوهشگر و کارگردان این مستند رحیم مرتضی وند بوده است و رضا الماسی تصویربرادار ، محمد آل داوود صدابردار، فرشته خان لارلو تدوینگر، علی صالحیمترجم عربی، انور رندانی مترجم کردی از جمله عوامل تولید این مستند بوده‌اند.

کد مطلب 1491487

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