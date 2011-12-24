تصویربرداری مستند "بابل، ارض موعود" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند از تازه‌ترین تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که تصویربرداری این مستند از 30 آبان ماه، در شهرهای مختلف کشور عراق آغاز شد و پس از 27 روز تصویربردایری آن به پایان رسید و قرار است این مستند سیاسی به سه زبان عربی،‌ انگلیسی و کردی ترجمه شود و پس از آن وارد مرحله تدوین خواهد شد.

تصویربرداری این فیلم در سه بخش "عراق" به مرکزیت بغداد، ناحیه شیعه‌نشین به مرکزیت نجف، کربلا و کوفه، و ناحیه کردنشین به مرکزیت اربیل و همچنین دو شهر تاریخی بابل و مدائن انجام شده است. مستند 70 دقیقه‌ای "بابل، ارض موعود" نگاهی به تاریخ معاصر سیاسی- اجتماعی عراق، از منظر حکومت ملی و موقعیت گروه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و نهادهای مختلف این کشور دارد.

لازم به ذکر است پژوهشگر و کارگردان این مستند رحیم مرتضی وند بوده است و رضا الماسی تصویربرادار ، محمد آل داوود صدابردار، فرشته خان لارلو تدوینگر، علی صالحیمترجم عربی، انور رندانی مترجم کردی از جمله عوامل تولید این مستند بوده‌اند.