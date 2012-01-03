سلب آسایش مردم گلستان با حضور خالبازان/ مسئولان اقدامی پایدار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حد فاصل خیابان مدرسه و 12 متری امام سجاد سلطان آباد قدیم مردم سالهاست که شاهد یک تجمع از اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر، مالخران تلفن همراه و خالبازان حرفه ایست که به صورت گروهی در این محل از ابتدای صبح تا پاسی از شب مشغول انجام انواع خلافکاری های متعدد هستند.

ارسال بیش از چندین طومار اعتراض از سوی پزشکان، کسبه و مردم به مسئولین امنیتی و انتظامی تاکنون کارساز نبوده و این افراد همچنان سالهاست آن هم در یک مکان مشخص و در حاشیه جاده ترانزیتی ساوه مشغول خلافکاری خود هستند و گویا با این سابقه دیرینه از امنیت کاملی برخوردارند.

منطقه یاد شده در محلی واقع است که ساختمان پزشکان، داروخانه شبانه روزی، صندوق قرض الحسنه و مراکز توزیع و فروش نشریات شهرستان بهارستان وجود دارد و به همین منظور عابرین پیاده به ویژه خانمها مجبور به تردد از آن مسیر هستند و بارها شاهد مزاحمت از سوی این افراد در آن محل هستیم.

یک خانم که در حین تردد از این مسیر بود به خبرنگار مهر گفت: روزی نیست که ما در این نقطه از شهر شاهد درگیری و عربده کشی این افراد خلافکار نباشیم.

یکی از پزشکان محل نیز اظهار داشت: ما در این محل تحت هیچ شراطی امنیت جانی و مالی نداریم و روزی نیست که شاهد گلایه های بی شمار بیماران در مطب نباشیم.

این شهروند اظهار داشت: در این منطقه که این متخلفین تجمع می کنند به هر خلافی از جمله خرید و فروش انواع مواد مخدر، خالبازی، خرید و فروش اموال مسروقه، هماهنگی برای انجام عملیات سرقت از اتومبیل و مغازه ها و ..... دست می زنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور عوامل انتظامی در این نقطه حساس شهرستان نیز عنوان کرد: ما عوامل انتظامی را بعضا در این منطقه مشاهده می کنیم که به صورت گذری تردد می کنند و آنان دوباره پس از گذشت چند دقیقه ای بساط خود را پهن می کنند.

خالبازان و دیگر افراد حاضر که در این محل دست به هر اقدام تخلفی می زنند آسایش و امنیت را برای عابرین و کسبه محل سلب کرده اند و همین امر باعث شده که همه روزه شاهد درگیری های شدیدی در این محل باشیم.

یک عابر پیاده دیگر نیز از محل یاد شده به عنوان یک نقطه آلوده و دارای ناهنجاری های گوناگون یاد کرد و گفت: در صورت عدم برخورد قاطع از سوی عوامل انتظامی بی تردید این محل می تواند یک تهدید جدی برای شهروندان به ویژه نوامیس مردم این شهر به شمار آید.

عادل خداوردی بیان کرد: برخورد مقطعی نمی تواند سد راه تخلف این افراد باشد چرا که اینگونه اقدامات گهگاهی صورت می گیرد.

کسبه ای از مهارت خالبازان و اینکه چگونه جیب مردم را دراین نوع از قمار خالی می کند، گفت و افزود: این افراد معمولا به صورت گروهی بساط خود را در ملا عام پهن می کنند و ابتدای شروع بازی افراد خودی به عنوان حریف مقابل به منظور گمراهی حاضرین از نوع قمار به صورت متوالی برنده می شود غافل از اینکه تقلبی در قمار آنان وجود دارد.

مجید هدایت ادامه داد: خالبازان زمانی که طعمه خود را در قلاب خود می بینند بار اول بازی را به حریف واگذار تا اینکه طعمه تازه از راه رسیده به خود امیدوار می شود و پس از انگیزه برای ادامه بازی خالبازان حیله خود را اجرا و کاری می کند که حتی طرف مقابل حاضر به دادن کلیه اموال شخصی اعم از ساعت،انشگتر و گوشی تلفن همراه می شود.

این شهروند اضافه کرد: مشاهده کردن اینگونه خفت گیری آن هم در روز روشن واقعا برای ما شهروندان این منطقه بسی تاسف بار است که چرا مسئولین در این راستا برخورد قاطع نمی کنند.

هدایت گفت: اگر طرف مقابل خالبازان بخواهد از ادامه این قمار طفره برود کار به درگیری بسیار شدید فیزیکی می کشد که برای وساطت آن هیچ کس جرات نزدیک شدن به آنان را ندارد.

بیش از دهها شهروند و کسبه محل نیز با ارسال طوماری دوباره زنگ خطر را به صدا در آوردند.

در بخشی از این طومار آمده است: ما اهالی سلطان آباد روبروی 24 متری چمران از وضعیت موجود که امنیت و آسایش را خلافکاران برایمان سلب کرده و علیرغم پیگیری های متوالی متاسفانه اقدامی حاصل نشده است.

این شهروندان از حضور کاسب نماها، مالخر، قماربازان حرفه ای و خرید و فروش علنی موا مخدر خبر می دهند و در این طومار اعتراض خود را از و جود چنین پاتوقی برای این دسته از افراد می گویند.

دربخش دیگری ازاین طوماربه تاریخچه این محل آلوده اشاره شده و آمده است: این محل سالها است به یک نقطه امن برای تجمع افراد خلافکار تبدیل شده که علنا در روز روشن از مزاحمت برای نوامیس مردم گرفته تا خرید و فروش مواد مخدر، عملا این نقطه پر تردد شهر تبدیل به یک مکان آلوده به اعمال خلاف شده است.

این دسته از امضا کنندگان طومار از سرکشی جزیی عوامل انتظامی خبر دادند و ادامه دادند: متاسفانه هر از گاهی ماموران به این محل سرکشی می کنند و این افراد با مشاهده مامور، خود را از دید آنان پنهان نگه می دارند و پس از چند لحظه که مامور آنجا را ترک می کنند خلافکاران مجددا بساط خود را دایر می کنند.

واقعا چه کسی مسئول و پاسخگوی اینگونه اقدامات شرورانه یکدسته از افراد معلول الحالی است که می توانند در ملا عام آسایش و امنیت شهروندی را به مخاطره بیندازند چرا که درخواست های مکرر شهروندان و کسبه محل به ویژه اقشار پزشکان به جایی نرسیده است.

مسئولان اذعان دارند: اقداماتی صورت گرفته است اما منجر به حل این مشکل نشده است به طوری که ما نیز قبول داریم اما اینگونه اقدامات مسکن وار بود و خلافکاران این منقطه به حدی گستاخ شده اند که توجهی به اینگونه برخوردها ندارند.

بزودی قائله خالبازان و تجمع سلطان آباد برچیده می شود

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان گفت: به زودی قائله خالبازان و تجمع افراد معلول الحال که آسایش و امنیت را برای ساکنین و کسبه سلطان آباد سلب نموده اند جمع آوری خواهد شد.

یونس نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور اراذل و اوباش که عملا دست به قمار بازی و دیگر اعمال خلاف در سلطان آباد اظهار داشت: با توجه به حساسیت این موضوع در سلطان آباد اعضای شورای تامین در جلسه اخیر خود نیروی انتظامی را مکلف کرد تا در اسرع وقت نسبت به پاکسازی آن محل اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در این شهرستان عنوان کرد: این محل برای شخص استاندار تهران نیز به یک دغدغه تبدیل شده و وی نیز شخصا دستور جمع آوری را صادر کرده است.