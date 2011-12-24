جشنواره ملی مسجد، پیشگیری از وقوع جرم و سلامت اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان ون با مشارکت و همکاری سایر دستگاه های متولی بخش های فرهنگی و اجتماعی نخستین جشنواره کشوری مسجد، پیشگیری از وقوع جرم و سلامت اجتماعی اردیبهشت ماه سال 1391 در استان کردستان برگزار می شود.

جشنواره ملی مسجد و سلامت اجتماعی در چهار محور مسجد تقویت باورهای دینی و سلامت اجتماعی، مسجد ارتقاء فرهنگ و آگاهی و سلامت اجتماعی، مسجد مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی، مسجد خانواده و سلامت اجتماعی برگزاری می شود و علاقمندان می توانند در این بخش ها در جشنواره شرکت کنند.

این جشنواره همچنین در بخشهای مقاله علمی، شعر، خاطره نویسی، فیلمنامه، عکس و فیلم، طراحی، نقاشی، گرافیک، وبلاگ نویسی و انیمیشن وبازیهای رایانه ای برگزار می شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا 20 اسفندماه 1390 به دبیرخانه این جشنواره به آدرس سنندج - میدان آزادی - ساختمان دادگستری - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ارسال کنند.

