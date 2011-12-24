تصاویر جدید کاوشگر داون از سیارک وستا

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر داون در 12 دسامبر به مدار نقشه برداری ارتفاع پست (LAMO) سیارک وستا رسید و تصاویر جدیدی از این سیارک تهیه کرد.

وستا با وسعتی برابر 514 کیلومتر دومین جرم بزرگ در کمربند سیارکی به شمار می رود. کاوشگر داون در مدت 10 هفته آینده به فاصله 210 کیلومتری این سیارک خواهد رسید و به دور آن خواهد چرخید. این کاوشگر در هر 4.3 ساعت یکبار به دور مدار سیارک می چرخد.

دوربینهای این کاوشگر در 13 دسامبر تصاویر نمای نزدیکی از وستا تهیه کرد که جزئیات بی سابقه ای از این سیارک را نشان می دهد.

این تصاویر که در وضوح بالا گرفته شده اند، دسته هایی از گودالهای کوچک، شیارها و خطوط، زمین لغزه ها و باتلاقها و همچنین موادی که از برخوردهای عظیم گذشته از داخل سیارک بیرون جهیده اند را نشان می دهد.

اهداف علمی اولیه ای که در مدار LAMO دنبال می شوند اندازه گیری میزان فراوانی عناصر در سطح سیارک با استفاده از آشکارساز نوترونی و پرتوهای گاما (GRaND) و کاوش ساختار درونی آن با اندازه گیری میدان گرانشی است.

وستا یک "سیاره نخستین" است که تنها چند میلیون سال پس از تولد منظومه خورشیدی است. دانشمندان درحال تهیه هزاران تصویر و میلیونها اندازه گیری طیفی نگاری هستند تا بتوانند اطلاعاتی درباره منشاء و تکامل منظومه خورشیدی با استفاده از این سیارک هستند.

دانشمندان تیم علمی داون در این خصوص توضیح دادند: "وستا یک حد واسط میان یک سیارک بزرگ و یک سیاره کوچک است. وستا هیچ شباهتی به سیارکهای دیگری که تاکنون از آنها بازدید کرده ایم ندارد."

پس از به اتمام رساندن اندازه گیریهای مدار LAMO کاوشگر داون با یک حرکت مارپیچ به ارتفاع بالاتر باز می گردد و اطلاعاتی را در قطب شمال سیارک که درحال حاضر تاریک است، کسب خواهد کرد.

این کاوشگر تا جولای 2012 در مدار وستا باقی خواهد ماند و سپس به سمت سیارک "سرس" (Ceres) حرکت خواهد کرد.

براساس گزارش یونیورس تودی، "سرس" بزرگترین جرم حاضر در کمربند سیارکی اصلی میان مریخ و مشتری است.

گودال در سایه روی وستا- این عکس را کاوشگر داون در مدار LAMO در 13 دسامبر گرفته است. این گودال در نیمکره شمالی سیارک در زاویه حدود 17 درجه عرض شمالی و 77 درجه طول شمالی قرار دارد. این عکس از ارتفاع 191 کیلومتری گرفته شده است

حفره های مدفون شده بر روی وستا- این عکس را فضاپیمای داون در 13 دسامبر در مدار LAMO از گودالهای مدفون شده میان منطقه سنگابی استوایی سیارک از ارتفاع 189 کیلومتری گرفته شده است