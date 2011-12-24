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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

در نمایشگاه پژوهش/

11 طرح پژوهشی دامپزشکی خراسان رضوی ارائه می شود

11 طرح پژوهشی دامپزشکی خراسان رضوی ارائه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از ارائه 11 طرح پژوهشی این اداره در نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرگان ازغدی اظهار داشت: این طرح ها توسط محققان و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان طی یک سال گذشته اجرا و به نتیجه رسیده است.

وی بیان کرد: ارزیابی طرح توسعه تولید مرغ گوشتی و جوجه کبابی بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش، ارزیابی فراوانی آلودگی به ویروس تب برفکی با استفاده از تیتر آنتی بادی علیه پروتئین های غیر ساختمانی در گاوهای شیری استان، بررسی امکان افزایش ظرفیت پرورش درسطح مرغداری های گوشتی استان از جمله این طرح ها هستند.

وی بررسی امکان و روش اجرایی درجه بندی کیفیت شیرخام جهت تولید شیر پاستوریزه درجه بندی شده در استان، بررسی و مقایسه کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت چرخ کرده بسته بندی و فله دراستان و وقوع بیماری در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان در استان را از جمله طرح های ارائه شده در نمایشگاه دانست.

وی یادآور شد: این طرح ها در فضایی به وسعت 48 متر مربع در نمایشگاه امسال به همراه طرح ها و توانمندی های بخش خصوصی دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان در سالن عطار در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

ازغدی بیان کرد: امکان جستجوی دقیق تر و سریع تر عوامل بیماری زا، اصلاح الگوی مصرف، کاهش بیماری های دام و طیور در استان، کاهش خسارات اقتصادی و بهداشت عمومی و افزایش خدمات به روستاها از جمله رویکردهای طرح های پژوهشی دامپزشکی استان است.

کد مطلب 1491497

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