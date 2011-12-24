54 هزار فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید واحدی صبح شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: خوشبختانه با راهکارهای مناسبی که از سوی دولت و دستگاههای ذیربط در زمینه اشتغال در استان ارائه شده است، تا کنون نزدیک به 54 هزار فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: تاکنون 19 میلیارد و 806 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در قالب طرحهای گوناگون به متقاضیان ارائه شده است.

واحدی افزود: میزان انعقاد قرارداد با بانکهای عامل و پرداخت تسهیلات بنگاه های اقتصادی زود بازده به متقاضیان مشاغل خانگی به اعتباری بالغ بر 23 میلیارد و 100 میلیون ریال رسیده است.

معاون برنامه ریزی استانداری گفت: قطعا بانکهای عامل باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی به ارائه خدمات عالی و نتیجه بخش اکتفا کنند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین سهمیه پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل به متقاضیان مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات متفاوتی ارائه شد.

