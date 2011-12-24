کشف بیش از 6 هزار تن مواد مخدر در 30 سال

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید صرامی در همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان تهران که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: نوجوانان و جوانان عصر حاضر در عصر عصیان‌های اجتماعی و نبردهای فرهنگی قرار گرفته و همواره با تهدیدات و چالش‌های گوناگونی همچون نوگرایی، فردگرایی، مدگرایی، تنوع‌طلبی، اختلالات روانی، خشونت، تغییر ساختار خانواده، عدم حمایت عاطفی والدین، نگرش‌های غلط و کنجکاوی‌های هدایت‌ نشده روبرو هستند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد، موادمخدر و روان‌گردان‌ها را یک ستیز دائمی بلندمدت و یکی از چهار بحران جامعه جهانی عنوان کرد و افزود: سونامی اعتیاد و موادمخدر و روان‌گردان‌ها یک فرآیند پیش‌رونده است به عبارتی نه خلق می‌شود، نه نابود می‌شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند به همین علت شاهد تغییر الگوی مصرف و مواد جدید در سطح جامعه جهانی هستیم.

صرامی در ادامه به روند اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد طی سه دهه گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: تقدیم بیش از سه هزار شهید و حدود 11 هزار جانباز در امر مبارزه، دستگیری هزاران نفر در عرصه تولید و توزیع موادمخدر و کشف بیش از 6 هزار تن انواع موادمخدر از جمله این اقدامات است.

وی اظهار داشت: در کنار اینگونه اقدامات سخت‌افزاری، لزوم توجه به اقدامات نرم‌افزاری و کاهش تقاضا از طریق اقدامات همه‌جانبه بالاخص، افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به عوارض و پیامدهای سوءمصرف مواد نقش بسزایی در عدم گرایش فرزندانشان نسبت به اعتیاد دارد؛ چرا که 55 درصد والدین پس از 5 سال از اعتیاد فرزندان خود مطلع می‌شوند و این موضوع حکایت از آموزش ندیدن والدین دارد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد تأکید کرد: مؤثرترین راهبرد برای ایجاد مصونیت ذهنی، روانی، ایمن‌سازی و بازدارندگی درونی به‌منظور توانمندسازی افراد در جامعه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است؛ چرا که یک دلار هزینه در پیشگیری اولیه از اعتیاد از 20 دلار خسارت ناشی از سوءمصرف مواد در جامعه جلوگیری می‌‌کند.

این مقام مسئول در ستاد گفت: سرمایه‌گذاری در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد، توجه به ارکان توانمندسازی فرهنگی، تدوین برش استانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد به عنوان سیاست ملی و نقشه راه و تلاش برای تحقق آن در کانون‌های هدف، توجه به پیشگیری اجتماع محور، خلاقیت و نوآوری در برنامه‌ها و تولید محصولات متناسب با ذائقه این نسل، لزوم توانمندسازی روانی ـ اجتماعی جامعه و تربیت انسان‌های حرفه‌ای اعم از والدین و نوجوانان با داشتن مهارت‌های لازم برای روبرویی با مشکلات از جمله اقدامات موثر برای ضربه زدن به سیستم هوشمند موادمخدر و روان‌گردان‌ها به شمار می‌روند.

صرامی در ادامه، تعاملات بین‌بخشی و فرابخشی دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در عرصه پیشگیری، در اولویت قرار دادن پیشگیری اولیه از اعتیاد در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها، بهره‌گیری جدی از کلیه ظرفیت‌ها بالاخص ظرفیت باورهای دینی در امر پیشگیری توسط سازمان‌ها، افزایش نرخ سطح پوشش برنامه‌های پیشگیری در کانون‌های هدف شامل خانواده، محیط‌های کاری و آموزشی و محله‌ها با تحت پوشش قرار دادن 40 درصد افراد سالم و در معرض خطر تا پایان برنامه پنجم توسعه، تقویت اتاق‌های فکر و بهره‌گیری از نخبگان و مداخله جدی‌تر مراکز علمی و دانشگاهی بالاخص متخصصان علوم اجتماعی به منظور پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای در عرصه پیشگیری را از دیگر ضرورت‌های عرصه پیشگیری ذکر کرد.



وی همچنین در پایان بر لزوم اهتمام جدی‌تر دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری استان تهران در برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش زوجین در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد، حرکت منسجم در برنامه‌های پیشگیری با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و تقویت تیم‌های محلی و نیز لزوم سرمایه‌گذاری توسط مسئولان و متولیان استان در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد و سرعت بخشیدن به برنامه‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار می‌رود با حرکت جهادی و بسیجی‌گونه تمامی دستگاه‌ها با اهتمام و حساسیت جدی نسبت به مقوله پیشگیری اولیه از اعتیاد گام برداشته و در هزینه‌کرد اعتبارات کمکی واگذار شده در سال جاری دقت کند.