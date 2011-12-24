  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

گروسی:

فرهنگ مهریه پایین نیاز جوامع امروزی است

فرهنگ مهریه پایین نیاز جوامع امروزی است

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده شهرستان شهریار، ملارد و قدس در مجلس گفت: خانواده سنگ اول بنای هر جامعه‌ای به شمار می آید و در کتاب مقدس قرآن و احادیث به نکات قابل توجهی در این زمینه اشاره شده که دین اسلام نیز اهمیت ویژه ای بر این جایگاه قائل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی اظهار داشت: ازدواج یکی از سنت‌های حسنه دین مبین اسلام است که هرچند با شادی و سرور آغاز اما گاه به دلایل مختلف به تلخی تمام می شود و از این رو مهریه که در قرآن از آن به صداق تعبیر شده نشانه صداقت مرد به همسر دلخواه خود است ولی متاسفانه نادیده گرفتن این امر باعث تهدید کانون خانواده شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ مهریه پایین باید در جامعه نهادینه شود، افزود: در حال حاضر به علت فرهنگ ناصحیح مهریه، خانواده ها با رقابتی کردن این موضوع هیچ توجهی به سفارشات معصومان ما نداشته و محل آرامش جوانان را تبدیل به فضایی همراه با دلهره و ترس کرده اند.

این مسئول به عواقب مشکل آور بودن این پدیده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون جوانان آماده به ازدواج ما نمی توانند بدون در نظر گرفتن میزان مهریه که خواسته بیشتر خانواده هاست اقدام کنند و به علت ترس از عدم توانایی پرداخت و زندانی شدن منصرف می شوند.

گروسی به اصراف و هزینه های هنگفت در مجالس ترحیم و جشن ها نیز اشاره و اعلام کرد: پرهیز از هزینه‌های گزاف، تعصبات بیجا و آداب و رسوم غلط در جشن ازدواج و مهریه‌ های سنگین کانون گرم خانواده را متزلزل می کند.

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس یادآور شد: ازدواج یکی از مهمترین نیازهای جوانان در کشور به شمار می‌آید و این امر زمانی لذت بخش می شود، شرایط آسان برای برپایی این امرفراهم باشد و احساسات غیرمنطقی می‌تواند مشکلات اجتماعی و خانوادگی جبران ناپذیری را برای جامعه داشته باشد.

کد مطلب 1491502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها