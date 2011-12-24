به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان زاده، دبیر جشنواره با اعلام برگزاری نخستین دوره این جشنواره، هدف از برگزاری آن را فراهم آوردن زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده با استفاده از قصه‌گویی و آشنایی با ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی و کتاب‌های مفید عنوان کرد.

رئیس فرهنگسرای خاتم، آشنایی با آموزه‌های دینی و انتقال این آموزه‌ها از طریق قصه و داستان به کودکان و ایجاد انس و الفت بین والدین و فرزندان را از دیگر اهداف این جشنواره اعلام کرد و گفت: این جشنواره در دو مرحله برگزار می‌‌شود، در مرحله اول پس از ثبت نام مادران، کارگاه پنج جلسه‌ای در مراکز فرهنگی مناطق 22گانه جهت آموزش قصه‌گویی برای مادران علاقه‌مند برگزار می‌شود. این کارگاه‌ها از 25 دی ماه آغاز و تا 30 بهمن ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: پس از اتمام کارگاه‌ها از هر منطقه پنج نفر انتخاب می‌شوند که در مرحله اول توسط هیئت داوران، سه نفر برگزیده خواهند شد و اولین نفر به عنوان نماینده منطقه به مرحله نهایی جشنواره معرفی می‌شود.

رییسیان‌زاده با اشاره به مرحله دوم جشنواره گفت: در این مرحله توسط هیئت داورانی که شامل نویسندگان و شاعران برجسته حوزه ادبیات و شعر کشور می‌شود، از بین 22 نماینده از مناطق شهر تهران، سه نفر به عنوان برگزیدگان اصلی انتخاب می‌شوند و در اسفندماه معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد: علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسراهای محل سکونت خود مراجعه کنند.