سجادپور: صنوف سینمایی به یک سازمان قانونی منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی هفت شب گذشته اختصاص به نقد و بررسی فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان"‌ با حضور کارگردان فیلم و همچنین بررسی مسئله شکایت معاونت حقوقی وزارت ارشاد از خانه سینما داشت.

در ابتدای برنامه مهدی فرجی؛ دبیر جشنواره جام جم به معرفی برنامه‌های جشنواره پرداخت و پس از آن علیرضا سجادپور رئیس اداره نظارت و ارزشیابی به صورت تلفنی دلیل شکایت از خانه سینما را این طور مطرح کرد: این شکایت از طرف معاونت حقوقی وزارت ارشاد مطرح شده نه اداره نظارت و ارزشیابی. برخی افراد عامدانه اشتباه می‌کنند و می‌خواهند برای برخی ایجاد خطر کنند.

وی افزود: این شکایت، شکایت از اشخاص نیست و امیدوارم افراد در این زمینه به آگاهی برسند. از حدود سال های 85 و 86 که اوایل دولت نهم بود آقای شمقدری راهکارهایی برای ارتقای سینما مطرح کردند و به این طرح رسیدند که سال هاست خانه سینما براساس یک اساسنامه غلط انتخابات هیات مدیره برگزار می‌کند. در اساسنامه خانه سینما آمده که انتخابات هیات مدیره باید با حضور همه اعضا باشد اما چند سال قبل رئیس خانه سینما طی یک بیانیه شخصی این قانون را مطرح کرد که از هر صنف می‌تواند یک نفر در انتخابات حضور داشته باشد.

سجادپور خاطرنشان کرد: وضعیت اساسنامه خانه سینما یک اشتباه جدی و غیرقانونی است و همین مسئله باعث می‌شود که ارتباط با همه صنوف سینمایی طی تفاهمنامه‌های موقت صورت گیرد. همین جا اعلام می‌کنم که کسی در پی شکایت از اشخاص و انهدام و انحلال خانه سینما نیست.

در همین ارتباط سید محسن هاشمی مدیر اجرایی خانه سینما روی خط آمد و گفت: خانه سینما یک نهاد مستقل است که هدفش صیانت از حقوق مادی و معنوی اعضا و کوشش برای امنیت اجتماعی و شغلی است و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌ کند. خانه سینما از برآیند آرای اصناف در دادگاه دفاع می کند اما برخلاف آنچه که آقای سجادپور می‌گوید وزارت ارشاد اساسنامه سال 83 را قانونی قلمداد می‌کند و برداشت ایشان برداشت نادرستی است. مجمع عمومی اصناف عبارتند از نمایندگان اصناف نه همه اعضای آن.

سجادپور نیز ادامه داد: من برای این روی خط آمدم که از حقوق صنوف دفاع کنم اما به نظر می رسد این مسئله این طور مطرح شده که شکایتی برای منحل کردن صنوف صورت گرفت اما ما کاملاً موافق حفظ و انسجام صنوف هستیم اما صنوف سینمایی باید به یک سازمان قانونی منتقل شوند. ما معتقدم که صنوف باید به سازمان سینایی که تشکیاتی قانونمند است انتقال پیدا کند.

در ادامه سجادپور در پاسخ به سئوال جیرانی مبنی بر اینکه شما صنوف را جدا از خانه سینما می دانید؟، گفت: تغییر غیرقانونی در خانه سینما منجر به یک انتخابات غیرقانونی شده است و این ربطی به صنوف ندارد. ما قصد داریم صنوف را به همین شکل به سازمان سینمایی منتقل کنیم.

هاشمی نیز توضیح داد: مجمع عمومی خانه سینما همان مجموعه صنوفی هستند که آقای سجادپور به آنها اطمینان خاطر می‌دهد. پس نمی‌شود از یک سو به اصناف بگوییم اطمینان داشته باشیم با شما کار می‌کنیم و از سوی دیگر بگوییم برآیند نظر شما برآیند نظر ما نیست.

در ادامه برنامه امیر قادری روی خط آمد و در ارتباط با اسکار و وضعیت فیلم "جدایی نادر از سیمین" توضیحاتی داد.او شانس این فیلم را در نامزدی اسکار بسیار زیاد دانست اما گفت که برنده شدن این اثر زیاد مشخص نیست.

قادری همچنین اظهار خرسندی کرد از اینکه برای اولین بار است که فیلمی از سینمای ایران به صورت یک تولید صنعتی و نه به اتکای جشنواره‌ای بودن به اسکار راه یافته و جزو 10 فیلم برتر بسیاری از کارگردانان و مجله‌های سینمایی به حساب می‌آید.

نقد فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" با حضور حمید بهمنی کارگردان فیلم بخش بعدی برنامه شب گذشته بود. بهمنی ابتدا توضیحاتی درباره چگونگی شکل گیری فیلمنامه "گلوگاه شیطان" داد و گفت: تولید این فیلم 16 سال به طول انجامیده و از سال 76 که دوره اصلاحات بوده و پروانه ساخت فیلم صادر شده تا به امروز امکان ساخت فیلم و شرایط آن فراهم نشده است.

فراستی درباره فیلم گفت: اینکه فیلمی درباره دفاع مقدس ساخته شود که مهمترین ژانر فیلم در ایران است قابل تقدیر است اما در نهایت این نیت جامه عمل نمی‌پوشد و مشکل اصلی از جانب فیلمنامه است که اصلاً خوب نیست. این فیلم درونمایه خوبی دارد اما فیلمنامه از مشکلات اساسی برخوردار است. یکی از مشکلات فیلم زمانی که موقعیت فیلم در آن رخ می‌دهد، به بیننده منتقل نمی‌شود.

بهمنی توضیح داد: اینکه بخواهیم فیلمی بسازیم که فضای 16 سال قبل و دوران جنگ را بازسازی کند کمی اغراق آمیز به نظر می‌رسد چون بیننده امروز سینما سرشار از اطلاعات و آگاهی است. طراحی ذهن بیننده در طول این سال ها به سمتی رفته که دیگر علاقه به دیدن فیلم های فاخر و دفاع مقدسی ندارد. طرحی وجود داشت که سازندگان فیلم های دفاع مقدس را از سینما خارج کند و مثلاً‌ از سال 76 به بعد شرایطی برای من فراهم شد که نتوانم در زمینه دفاع مقدس فیلم بسازم.

فراستی در این زمینه گفت: این مسئله که چرا در این دو دهه سینمای دفاع مقدس به حاشیه رفته احتیاج به یک آسیب شناسی اصولی دارد و همه تقصیرها را هم نمی‌توان بر گردن مدیران و شرایطی که فراهم کرده‌اند انداخت. وقتی فضاسازی و شخصیت پردازی در فیلم‌های دفاع مقدس ما کمرنگ باشد ماجرا و اکشن کاری نمی‌توانند بکنند.

وی ادامه داد: مشکل فیلم این است که شخصیت پردازی درستی در آن صورت نگرفته و همه در حد تیپ هستند. همچنین تصویر درستی نیز از عراقی‌ها ارایه نمی‌شود و آنها آدم‌هایی کودن و احمق به نمایش گذاشته می‌شوند. جنگ تحمیلی ما جنگ پیروزی آدم بر اسلحه است و ما هم قادر نیستیم سینمای حماسی و ماجراجویانه به شیوه هالیوود بسازیم. پس درست تر این است که شخصیت‌های ملموس و ریشه داری که هویت درستی دارند را به نمایش بگذاریم.

بخش پایانی برنامه اختصاص به معرفی جشنواره سوم تا ششم فیلم فجر با حضور مسعود جعفری جوزانی داشت. همچنین جدول فروش و تازه‌های اکران، روزشمار جشنواره، هفت روز هفته، هفت ضلعی که اختصاص به معرفی عکاسان سینما داشت و همچنین از پیش تولید تا پس از تولید که به معرفی سه فیلم "عقاب صحرا"، "بیتابی بیتا" و "بی‌خداحافظی" می‌پرداخت از بخش‌های دیگر برنامه شب گذشته بود.

نظرسنجی برنامه نیز اختصاص به طرح این سئوال داشت که از میان فیلم های سینمایی جدید "اسب حیوان نجیبی است"، "اخلاقتو خوب کن"، "سی و سه روز"، "خاک و آتش" و "در امتداد شهر" که به تازگی در سرگروه‌های سینما اکران شده‌اند کدام با استقبال بیشتری روبرو می‌شوند.

در انتها فیلم سینمایی "در امتداد شهر" به کارگردانی علی عطشانی بیشترین رای را به دست آورد.