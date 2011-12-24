مهمانپرست حادثه تروریستی انفجارهای سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست افزود : بی تردید بی ثباتی و تهدید امنیت ملی سوریه که دشمنان مردم این کشور به دنبال آن هستند نه تنها مردم سوریه بلکه دیگر ملتهای منطقه را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.

