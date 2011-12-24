مهمانپرست حادثه تروریستی انفجارهای سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست افزود : بی تردید بی ثباتی و تهدید امنیت ملی سوریه که دشمنان مردم این کشور به دنبال آن هستند نه تنها مردم سوریه بلکه دیگر ملتهای منطقه را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروریستی انفجارهای سوریه که به کشته و زخمی شدن جمعی از اتباع این کشور انجامید را شدیدا محکوم و با خانواده های آنان ابراز همدری کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست افزود : بی تردید بی ثباتی و تهدید امنیت ملی سوریه که دشمنان مردم این کشور به دنبال آن هستند نه تنها مردم سوریه بلکه دیگر ملتهای منطقه را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.
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