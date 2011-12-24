تجلیل از"گنجینه تتیس" و دوبله آذری "بشارت منجی"

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که با حضور قائم مقام، رئیس مرکز امور بین‌الملل، تعدادی از مدیران ارشد و عوامل موفق برنامه‌ساز رسانه ملی در سالن مذاکرات مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، مجموعه"گنجینه تتیس" تولید شبکه یک سیما مورد تجلیل قرار گرفت.

در این مراسم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از مرکز امور بین‌الملل صدا و سیما در انعکاس آثار و فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی برنامه‌سازان رسانه ملی در جشنواره‌های بین المللی گفت: آنچه که امروز باید مورد توجه برنامه‌سازان رسانه ملی قرار گیرد، محتوا و کیفیت آثار تولیدی است. البته طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود جوانان برنامه‌ساز و متعهد رسانه ملی بتوانند با تولید برنامه‌های فاخر به موفقیت‌های بیشتری در جشنواره‌های بین‌المللی دست پیدا کنند.

حسینی، رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما نیز با تشکر از عنایت رئیس و قائم مقام رسانه ملی نسبت به برنامه‌سازان موفق صدا و سیما در جشنواره های بین‌المللی گفت: امروز اقتدار هر کشور به عرصه فرهنگی و رسانه‌ای معطوف می‌شود و خوشبختانه رسانه ملی کشورمان با حضور در جشنواره‌های بین‌المللی اقتدار خود را به رخ جهانیان کشانده است.

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