تجلیل از"گنجینه تتیس" و دوبله آذری "بشارت منجی"

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که با حضور قائم مقام، رئیس مرکز امور بینالملل، تعدادی از مدیران ارشد و عوامل موفق برنامهساز رسانه ملی در سالن مذاکرات مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، مجموعه"گنجینه تتیس" تولید شبکه یک سیما مورد تجلیل قرار گرفت.
در این مراسم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از مرکز امور بینالملل صدا و سیما در انعکاس آثار و فعالیتهای رادیویی و تلویزیونی برنامهسازان رسانه ملی در جشنوارههای بین المللی گفت: آنچه که امروز باید مورد توجه برنامهسازان رسانه ملی قرار گیرد، محتوا و کیفیت آثار تولیدی است. البته طبق برنامهریزیهای صورت گرفته انتظار میرود جوانان برنامهساز و متعهد رسانه ملی بتوانند با تولید برنامههای فاخر به موفقیتهای بیشتری در جشنوارههای بینالمللی دست پیدا کنند.
حسینی، رئیس مرکز امور بینالملل سازمان صدا و سیما نیز با تشکر از عنایت رئیس و قائم مقام رسانه ملی نسبت به برنامهسازان موفق صدا و سیما در جشنواره های بینالمللی گفت: امروز اقتدار هر کشور به عرصه فرهنگی و رسانهای معطوف میشود و خوشبختانه رسانه ملی کشورمان با حضور در جشنوارههای بینالمللی اقتدار خود را به رخ جهانیان کشانده است.
- "مجله تئاتر" در برنامه این هفته خود به بررسی مسائل و مشکلات تئاتر شهر می پردازد. سید صادق موسوی، رئیس مجموعه تئاتر شهر با حضور در این برنامه معضلات تئاتر شهر را آسیب شناسی می کند. "مجله تخصصی تئاتر" به تهیهکنندگی نیما دهقان کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما است و شنبهها ساعت 21:00 به روی آنتن این شبکه میرود
- فیلم سینمایی "بشارت منجی" به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) یکشنبه 25 دسامبر چهار دی ماه ساعت 16 تا 18 از سیمای آذری شبکه جهانی سحر پخش می شود. این فیلم به کارگدانی نادر طالبزاده با دوبله آذری روی آنتن میرود.
- مهدی ماهانی بازیگر سریال "دلنوازان" مهمان برنامه این هفته شما و سحر سیمای بوسنیایی شبکه جهانی سحر است. این برنامه فردا چهارم دی ماه ساعت 23 از شبکه سحر روی آنتن میرود.
نظر شما