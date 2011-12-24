بوستان های گناباد به وسایل ورزشی ویژه جانبازان و معلولین تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنایی اظهارکرد: خرید وسایل ورزشی با هزینه 12 میلیون تومان انجام گرفته که به زودی نصب آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به کویری بودن گناباد و اهمیت بالای بهبود فضای سبز آن گفت: طراحی پارک شیرین جهت بانوان، احداث پارک در فاز 3 فرهنگیان، بازسازی پارک باغ ملی و گسترش پارک آبی کوی شرقی که حدود یک هکتار زمین در طرح توسعه آن خریداری شده از جمله مهم ترین برنامه های در دست اقدام در این حوزه است.

شهردار گناباد افزود: همچنین برای بهبود سرانه فضای سبز شهر اقداماتی جهت بهسازی پارک 5 هزار متر مربعی حافظ شروع شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا 2 هزار و 500 متر مربع کف سازی، نصب 2 هزار و 500 متر جدول سنگی و اجرای تأسیسات آبی و آبنما و زیبا سازی و بازپیرایی پارک با هزینه 350 میلیون تومان در دست انجام است.

وی از نصب وسایل بازی در سطح شهر نیز خبر داد و گفت: به منظور استفاده کودکان و نوجوانان و ایجاد شور و نشاط در خیابان های المهدی، سعدی، امام علی، شهرک توحید، ناصر خسرو و شهرک سعدی وسایل بازی با هزینه 35 میلیون تومان نصب شده است.