ماموریت ویژه اوباما به ژنرال پتریوس/ با نوری المالکی ملاقات کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای کویت، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اخیرا دیداری با ژنرال "دیوید پتریوس" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) داشته و از وی خواسته برای حل بحران عراق به این کشور سفر کرده و با مالکی دیدار کند.

بر این اساس، پتریوس با توجه به روابط خوبش با اکثر جریانهای عراقی به این کشور سفر خواهد کرد. البته منابع آگاه تاکید دارند که پتریوس و تیم همراهی کننده وی در مسئله عراق سه پیشنهاد را برای خروج از بحران در این کشور مطرح کرده و آن را در اختیار اوباما قرار داده اند.

نخستین پیشنهاد تقاضا از جریانهای کرد (مهمترین همپیمان واشنگتن در عراق) برای میانجیگری و برگزاری نشستی میان تمام جریانهای عراقی است تا پس از آن توافقی در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی به نخست وزیری نوری المالکی ایجاد شده و آب رفته به جوی بازگردد.

به نوشته الرای، تنها مشکل این راه حل برای آمریکاییها، احتمال جهت گیری کردها به سوی مالکی و تنها ماندن جریان اهل سنت است که سابقه آن در گذشته وجود داشته است.

دومین راه حل فشار بر دولت مالکی برای عقب نشینی از مواضعش درباره شخصیتهای مخالف وی از جمله الهاشمی و المطلک است. البته این امر ممکن است بار دیگر عراق را به سوی شکاف سیاسی و نبود دولت سوق دهد.

راه حل سوم نیز برای واشنگتن این است که دولت مالکی منحل شده و دولت جدید را "ابراهیم الجعفری" با توجه به روابط خوبش با جریانهای مختلف عراقی تشکیل دهد. در این صورت ائتلاف دولت قانون نوری المالکی در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اخیرا به دست داشتن در حملات تروریستی متهم شده و حکم بازداشت وی نیز صادر شده است. نوری المالکی نیز در مواضعی خواستار رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" شد و بازگرداندن طارق الهاشمی از اربیل به بغداد شد.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در اقلیم کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. روز پنج شنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت.