عباس غفاری سرپرست طرح اجرای آثار محیطی در فضای پیرامون سالنهای نمایش مجموعه تئاتر شهر درباره طرحهای جدید ارائه شده برای اجرا به خبرنگار مهر گفت: هنوز 15 روز تا مهلت نهایی ارسال متون در فصل زمستان باقی مانده است اما با این حال استقبال بسیار خوبی شده که برای ما دور از انتظار بوده است. با وجود اینکه تا مهلت نهایی هنوز 15 روز باقی مانده اما تا به حال 30 متن به دست ما رسیده است.
وی ادامه داد: شاید در بین این تعداد متن رسیده به فرم اجرایی تئاتر محیطی نخورد که باید توسط شورای متشکل از خانم افروز فروزند، حمید پورآذری و بنده ارزیابی شوند. هنرمندان جوان و هنرمندان قدیمیتر طرحهای بسیار خوبی ارائه دادهاند که برخی از این آثار مخصوص طرح اجرای آثار محیطی تولید شدهاند.
سرپرست طرح اجرای آثار محیطی در مجموعه تئاتر شهر در خصوص هنرمندان و چهرههای شرکتکننده در این طرح گفت: قرار است در آثار ارائه شده هنرمندانی چون صابر ابر، هومن سیدی، شبنم مقدمی و آزاده صمدی به ایفای نقش بپردازند.
همچنین هنرمندانی چون علیاصغر دشتی، شادمهر راستین، هاله مشتاقینیا، نیما دهقانی، جمیله دارالشفائی و علیرضا محمدی نیز متونی را به ما ارائه دادهاند.
در حال حاضر آثاری با عنوان نمایشهای محیطی در کافه تریای سالن اصلی و کافه تریای سالن چهارسو اجرا شدهاند که با استقبال خوب مخاطبان همراه بودهاند.
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