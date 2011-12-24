انفجار در ولایت قندهار/ نخستین گام آمریکا برای پایان جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در پی حمله طالبان به ایست بازرسی پلیس در ولایت "غور" حدود 360 کیلومتری غرب شهر کابل یک شبه نظامی کشته وسه پلیس زخمی شدند.

وزارت کشور افغانستان همچنین در بیانیه ای دیگر تایید کرد که در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در شهرهای کابل، قندهار و اروزگان در 24 ساعت گذشته سه عضو طالبان کشته و سه فرد دیگر بازداشت شدند.

همچننی بر اثر انفجار یک مین در ولایت قندهار در جنوب افغانستان سه غیرنظامی کشته شدند.

با وجود آنکه طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند، اما مقامات افغانی شبه نظامیان را مسئول این انفجار می دانند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در جولای سال جاری، در نیمه نخست سال جاری هزار و 462 افغانی کشته شدند که این رقم در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.

همچنین یک هفته پیش از پایان ضرب الاجل اعلام شده برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، دستور "باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج ده هزار نظامی از این کشور اجرا شد.

گفته می شود که اولین مرحله برای پایان جنگ آمریکا در افغانستان، واگذاری امنیت به نیروهای افغانی و پایان عملیات نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 در این کشور اجرا شد و 23 هزار نیروی دیگر تا پایان تابستان 2012 افغانستان را ترک می کنند.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که هم اکنون 91 هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که این رقم در ماه ژوئن 101 هزار نفر بوده است.