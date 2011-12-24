دفتر شعرهای «لئونارد کوهن» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «کتاب اشتیاق» مجموعهای است از بهترین شعرهای لئونارد کوهن که با ترجمه احسان مهتدی و ویرایش احمد پوری بهزودی در مجموعه «شعر جهان» نشرچشمه منتشر میشود.
هرچند بیشتر شهرت کوهن به عالم موسیقی بازمیگردد، اما او یکی از رماننویسان و شاعران مطرح این سالها در دنیای ادبیات انگلیسیزبان نیز هست.
شعرهای کوهن در این مجموعه در 5 فصل آمده است: «کتاب اشتیاق»، «جاادویهای زمین»، «گلهایی برای هیتلر»، «قوای بردگان» و «شعرهایی پراکنده؛ گزیدهای از سایر آثار». همچنین مترجم در این کتاب یک پیشگفتار و یک پسگفتار هم آورده است.
احسان مهتدی در پیشگفتار «کتاب اشتیاق» آورده است: گزینش حاضر جدای «کتاب اشتیاق» (که بدنه اصلی اثر را شکل میبخشد، و حفظ عنوان نیز از همین جا آب میخورد) شامل شعرهایی است برگزیده از دومین، سومین و ششمین کتاب شعر کوهن، «جاادویهای زمین» (۱۹۶۱)، «گلهایی برای هیتلر» (۱۹۶۴)، «قوای بردگان» (۱۹۷۲) و همچنین شعرهایی که بهطور پراکنده از سایر آثار وی تحت عنوان «شعرهای پراکنده» در انتهای این گزینش گرد هم آمده است. در این سه کتاب نیز چنانکه در «کتاب اشتیاق» شعرها ضمن رعایت ترتیب اصلیشان گزینش شدهاند.
مجموعه آثار کوهن بر سه نسل در سراسر جهان تأثیر گذاشت، چندی پیش برنده جایزه «پرنس آستوریاس» اسپانیا شد. هیئت داوران این جایزه که از مهمترین جوایز ادبی کشور اسپانیاست، درباره کوهن گفتند: این شاعر و خواننده 77ساله کانادایی تصویری آفریده که در آن شعر و موسیقی درهم آمیختهاند و به چیز گرانبهای تغییرناپذیری بدل شدهاند.
در کنار شعرهای ماندگارش، رمانهای او هم هر یک بهتنهایی میتوانند برای کارنامه یک ادیب قابل اعتنا باشد. «بازی محبوب» در سال 1963 و «پاکباختگان زیبا» در سال 1966، شهرت او را در میانه دهه ۶۰ چنان مستحکم کرد که تا سالها هر دو کتابش در لیست پرفروشترینهای آمریکا و کانادا باقی ماندند. در این زمان حتی اشعاری هم که کوهن از سنین نوجوانی سروده بود، توجه عده بسیاری را به خود جلب کرد.
جالب اینکه کوهن خودش را شاعر نمیداند. او در اینباره میگوید: «من هرگز خودم را شاعر معرفی نکردهام و مایل نیستم کسی این کار را بکند. صادقانه بگویم بهنظر من کلمه شعر کلمهای ساختگی است که عدهای منتقد در طول تاریخ به نوعی از نویسندگی اطلاق کردهاند. پس اگر خودت را شاعر بدانی وارد منطقه خطر شدهای، این کلمهای است که دیگران میتوانند در مورد نوشتههای تو به کار ببرند و مسئولیتش را نیز بر عهده بگیرند.»
در چاپهای متعدد «کتاب اشتیاق» منتقدان بسیاری به ستایش این اثر پرداختند. سانفرانسیسکو کرونیکال در اینباره نوشت: «اعجاب صدای این مرد اینبار در تکتک شعرهای این کتاب موج میزند.»
«سیلوی سیمونز»، روزنامهنگار و منتقد گفت: «کتاب اشتیاق جانمایه همه آن چیزی است که سالهای سال در صدای او پیدایش میکردیم. شعرهای او برای خواندن در خلوت و سکوت است.»
شعر «رسالت» لئونارد کوهن از «کتاب اشتیاق» با ترجمه احسان مهتدی و ویرایش احمد پوری از این قرارست:
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