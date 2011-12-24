به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با دکتر "عبدالجلیل سالم" رئیس دانشگاه الزیتونه تونس و هیئت همراه گفت: شما از کشورانقلابی تونس به کشوری آمدهاید که مرکزی برای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و طرحهای استعماری غرب و امریکاست.
دبیرکل مجمع جهانب تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه اراده ملت ایران بازگشت به اسلام بود، تصریح کرد: این اراده را میتوان در وجدان دانشگاهیان مشاهده کرد که با انقلاب اسلامی، دانشگاهها نیز به اسلامی شدن روی آوردند.
در ادامه دبیرکل مجمع به تربیت اساتید بزرگی از جمله ابن عاشور(احیاگر فقه المقاصد)، صالح النیفر، شیخ الحبیب اشاره کرد و گفت: این علما باعث افتخار جهان اسلام هستند و تونس باید نقش خود را در احیای علوم اسلامی احیا کرده و استمرار بخشد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به انقلاب مردمی تونس اشاره کرد و گفت: انقلاب تونس که برگرفته از آموزههای احیاگران جهان اسلام از جمله سید جمال الدین اسدآبادی بود، آغازگر جریان بیداری اسلامی در سال اخیر است و پس از این کشور، به دیگر کشورها نیز منتقل شد.
آیت الله تسخیری با بیان اینکه غرب در طرحهای استعماری خود برای از هم گسیختن جهان اسلام و عقب افتادگی علمی آن تلاش زیادی به خرج داده است، افزود: آنها تلاش میکنند نام "بهار عربی" که برای مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی صورت گرفت را برای قیامهای ملتهای مسلمان بنامند در حالی که بیداری اسلامی که ناشی از حرکتی مبارک است، در این کشورها به وجود آمد.
در ادامه دکتر "عبدالجلیل سالم" رئیس دانشگاه الزیتونه تونس با تقدیر از فعالیتهای وحدت آفرین جمهوری اسلامی ایران و مجمع تقریب، گفت: ایران دروازههای خود را برای مسلمانان جهان از شرق و غرب گشوده است وبرای گسترش وحدت بین آنها و تقریب بین پیروان مذاهب اسلامی تلاش می کند.
وی تاکید کرد: ما نسل انقلابی تونس هستیم که افکار و حرکات اسلامی از جمله انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین برای انقلاب خود بهره برداری کردهایم.
رئیس دانشگاه الزیتونه با اشاره به چهرههای علمی برجسته جامع الزیتونیه از جمله ابن خلدون و معرفی بسیاری از شخصیتهای علمی مهم به جهان اسلام، اظهار داشت: اولین کتاب در مورد "اصلاح سیاسی" در تونس به نگارش درآمد لذا عجیب نیست که تونس منشاء قیامهای مردمی در جهان اسلام شد.
وی افزود: علم آموزی مقدمه اصلاح سیاسی است و این آن چیزی است که غرب نمیخواهد ما مسلمانان به آن دست یابیم.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه غرب برای تضعیف جهان اسلام تلاشهای بینتیجه بسیاری داشته است، یادآور شد: علم آموزی مقدمه اصلاح سیاسی است و این همان چیزی است که غرب نمیخواهد ما مسلمانان به آن دست یابیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با دکتر "عبدالجلیل سالم" رئیس دانشگاه الزیتونه تونس و هیئت همراه گفت: شما از کشورانقلابی تونس به کشوری آمدهاید که مرکزی برای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و طرحهای استعماری غرب و امریکاست.
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