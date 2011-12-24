دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار همه ساله با حضور فیزیوتراپیستها و سایر متخصصین مرتبط با ستون فقرات اعم از متخصصین و جراحان ستون فقرات ، متخصصین و جراحان مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیک و توانبخشی، متخصصین زنان و زایمان و... از داخل و خارج و برگزار می گردد.

از نکات مهمی که می توان به ان اشاره کرد مشارکت تمامی دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور (علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، اهواز، زاهدان، تبریز، شیراز، سمنان، بابل، کرمان و...) در ارائه مقالات علمی می باشد.

این سمینار که دارای امتیاز اموزشی مدون برای شرکت کنندگان بوده در 2 روز برگزار شده و هر ساله حدود 350 نفر شرکت کننده داشته است.

در کنار این سمینار نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توانبخشی، نمایشگاه کتاب و کارگاههای آموزشی با محورهای مورد بحث در خصوص تشریح بالینی، پاتوبیومکانیک، پاتوکینزیولوژی، نوروفیزیولوژی حرکت و ثبات، ارزیابی عملکردی، ارزیابی پاسچر و بالانس، تشخیص های افتراقی، پیشگیری از آسیبهای شغلی- ورزشی و تمامی روشهای درمانی خواهد بود.

همچنین دو سخنران از آمریکا و یک سخنران از کانادا در این سمینار حضور دارند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 22180039 و یا به آدرس اینترنتی WWW.uswr.ac.r مراجعه نمایند.