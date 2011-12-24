یوسف غرویقوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر جشنواره مرحله سوم از دوره میانی داوری خود را طی میکند؛ در واقع، داوری آثار توسط داوران اول و دوم به پایان رسیده و آثار هم اکنون در دست داوران سوم است.
وی افزود: با توجه به روند فعلی، یقینا داوری مرحله میانی تا نیمه دیماه به انجام میرسد و با پایان داوری در این مرحله، آثار برای بررسی نهایی به داوران این مرحله سپرده میشود.
دبیر جشنواره مظبوعات و خبرگزاریها اضافه کرد: مرحله پایانی داوری هجدهمین دوره این جشنواره هم تا آخر دیماه انجام و نتایج نهایی آن مشخص میشود.
به گفته «یوسف غروی قوچانی» جشنواره هجدهم در یکی از روزهای دهه فجر برگزار و در مراسم مربوطه اسامی داوران آن هم اعلام خواهد شد.
وی همچنین از اعلام اطلاعات تکمیلیتر درباره تعداد آثار و مبلغ جوایز هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها از زبان محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و رئیس شورای سیاستگذاری این نمایشگاه طی روزهای آتی و در یک نشست مطبوعاتی خبر داد.
هجدهمین دوره این جشنواره در 5 بخش خبرگزاریها، مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار میشود و آثار تمام بخشها باید در سال 89 منتشر شده باشد و بازه زمانی انتشار آثار مربوط به بخش ویژه هم از اول فروردین 89 تا اول مهر 90 است. جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها در یکی از روزهای دهه فجر که به نام «نقشآفرینی مطبوعات در انقلاب اسلامی» نامگذاری میشود، برگزار خواهد شد.
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