کتابخانه های باز در گرگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح شنبه در حاشیه این نمایشگاه افزود: راه اندازی کتابخانه های باز از جمله برنامه ها در راسای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

وی اظهار داشت: مردم علاقمند به کتاب و کتابخوانی در حالی به استقبال ششمین نمایشگاه کتاب می روند که در طول سال نیز شاهد شکل گیری رخدادهای قابل توجهی در خصوص کتاب و کتابخوانی هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با اعلام این مطلب گفت: اهداء 2128 هزار جلد کتاب به دبیرستانها و مساجد در گلستان و راه اندازی کتابخانه های باز در جنب نمایشگاه بزرگ کتاب از جمله برنامه ها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

منتظری ششمین نمایشگاه کتاب را در استان از مهمترین فعالیت فرهنگی استان معرفی کرد و گفت: نمایشگاه کتاب با توجه به پتانسیل های متفاوت و متعددش از جایگاه ویژه ای برای مخاطبین و حتی مسئولین برخوردار است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در خصوص تهیه بن های خرید کتاب با تخفیف ویژه نمایشگاهی اظهار داشت: شعبه ی بانک صادرات در محل نمایشگاه مستقر بوده و خریداران می توانند نسبت به خرید بن کتاب با تخفیف نمایشگاهی اقدام کنند.

وی عنوان کرد: امیدوارم نمایشگاه امسال در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته با استقبال بیشتری مواجه شود ضمن آن که فعالیت های اداره کل در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت.



گفتنی است ششمین نمایشگاه سراسری بزرگ کتاب گلستان تا 4 دی ماه در نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان جهت بازدید علاقمندان در دو نوبت صبح و عصر دایر است.