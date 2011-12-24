دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ملبورن تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برادران در اختتامیه دومین دوره آموزشی توانمند سازی جامعه با داده های مکانی با دیدگاه اظهار داشت: تبادل تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و مرکز مطالعات SDIدانشگاه ملبورن استرالیا از مهمترین این دوره از سمینار آموزشی بود.

وی، آشنایی با آخرین فناوری ها و برنامه های کاربردی مرتبط با حوزه SDIو تبادل تجربیات موفق انجام شده بین شهرهای کشور در حوزه SDIرا از دیگر دستاوردهای این دوره آموزشی عنوان کرد.

برادران، به دیگر دستاوردهای این سمینار اشاره کرد و افزود: ایجاد امکان اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه SDIو مدیریت زمین، فراهم آمدن زمینه حمایت از انجام طرح های پژوهشی مربوطه توسط شهرداری های کلان شهرها و مرکز مطالعات و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن از دستاوردهای این دوره است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین هماهنگی جهت تبادل تفاهم نامه در سطح دستگاه های استانی به تمام دستگاه های اجرایی برای تامین اطلاعات مربوط به لایه های اطلاعات مکانی هر دستگاه توسط دستگاه مربوطه در سامانه جامع SDIاز دستاوردهای دیگر این دوره است.

وی با بیان اینکه در این دوره به ایجاد مدیریت یکپارچه شهری با تاسیس اولین مرکز SDIشهری و مدیریت زمین در مشهد به عنوان پایلوت نیز اهتمام شد، تصریح کرد: در این دوره حمایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور جهت استمرار این دوره در تمام سطح کشور اعلام شد.