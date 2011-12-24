عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: حدود یک هفته پیش در یک برنامه تولیدی در رادیو ورزش با عنوان "گفتگوی رو در رو" شرکت کردم. در این برنامه سئوالات زیادی بین مجریان برنامه و من رد و بدل شد اما متاسفانه در شرایطی که هنوز برنامه پخش نشده بود، بخش هایی از آنها در دو روزنامه ورزشی آن هم به اشتباه منتشر شد.

وی با طرح این پرسش که "چطور صحبت های منتشر نشده او در برنامه یاد شده به روزنامه‌ها رسیده است؟"، گفت: از قول من اینطور عنوان شده بود که "کی‌روش" یک مربی بداخلاق است و به عوامل تیم توهین می‌کند، در صورتی که به هیچ عنوان چنین بحثی در این برنامه که حدود یک ساعت به طول انجامید، مطرح نشد.

سرپرست پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطر نشان کرد: تاسف من بیشتر از آن جهت است که روزنامه‌ها بدون توجه به صحت و سقم این خبر روی آن تحلیل نوشته و نقطه نظرات خود را بیان کردند. حتی صبح امروز جمعه آقای بهرام شفیع در برنامه ورزش و مردم نیز چنین مطلبی را عنوان و آن را تحلیل کرد. ای کاش دوستان پیش از اظهارنظر در خصوص موضوعی ابتدا صحت و سقم آن را بررسی می‌کردند.

ترابیان با انتقاد از رویه‌ای که برخی رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند، گفت: مگر در این مملکت یاد نگرفته‌اند مطلبی را بدون آنکه منبع آن مشخص باشد، منتشر کنند؟ متاسفم اما باید بگویم بعضی از رسانه‌های ما کجا می‌روند؟ چرا افراد مسئول را بدون دلیل در برخی محافل محاکمه می‌کنند و حتی به فرد محاکمه شونده، اجازه دفاع نمی‌دهند؟ من از رسانه‌ها می خواهم اعتمادی که بین آنها و مسئولان وجود دارد را از بین نبرند.

وی نتیجه این طرز برخورد را دور شدن مسئولان از رسانه‌ها و عدم اعتماد مردم به این بخش عنوان کرد و گفت: البته جا دارد از آقای ندیری، مدیر شبکه ورزش تشکر کنم که پس از اعتراض من به انتشار نادرست بخشی از برنامه در برخی روزنامه‌ها موضوع را به دقت بررسی کرده و پس از آنکه مشخص شد حق با من است پیش از آغاز برنامه رسما از بنده عذرخواهی شد.