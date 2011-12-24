عباس تربن از شاعران و نویسندگان جوان کشورمان که کار حرفه‌ای خود را با مجله کیهان بچه‌ها از سال 1375 آغاز کرده است، به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من کیهان بچه‌ها همیشه یک مجله ویژه بوده است و امروز هم این ویژه بودن را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی‌ای که این نشریه را به یک رسانه خاص تبدیل کرده، این است که صفحات آن به روی همه علاقه‌مندان کار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان باز است و هم نویسندگان، شاعران و مترجمان حرفه‌ای می‌توانند در این مجله مطلب داشته باشند و هم افرادی که تازه در این حوزه آغاز به کار کرده‌اند و هم مخاطبان عادی نشریه.

شاعر مجموعه «یک بستنی و پنج زبان» با اشاره به اینکه کیهان بچه‌ها برای خیلی افراد پله‌ اول ورود به دنیای حرفه‌ای ادبیات کودک و نوجوان بوده است، بیان کرد: گرچه من در سال‌های اخیر ارتباط گذشته را با کیهان بچه‌ها ندارم، ولی فکر می‌کنم همچنان کانونی برای اهالی ادبیات کودک و نوجوان و همچنین افرادی که تازه می‌خواهند وارد این عرصه شوند، باشد.

تربن اضافه کرد: اکثر نشریات کودک و نوجوان به دلایل مختلف از جمله محدودیت صفحات، جدی گرفتن سطح کیفی آثار تا حدی که مطالب افراد تازه‌کار و یا خوانندگان عادی را منتشر نمی‌کنند؛ در حالی که کیهان بچه‌ها از این قاعده مستثنی است و این مزیتی است که ویژه این نشریه است.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره آسیب‌هایی که می‌تواند پیش روی نشریات کودک و نوجوان از جمله کیهان بچه‌ها باشد، توضیح داد: نشریات کودک و نوجوان نباید ابزاری برای انتقال جهت‌گیری‌های سیاسی باشد و اگر صفحاتی از این دست در نشریات کودک و نوجوان باشد خوشایند نیست.

این نویسنده افزود: دنیای بچه‌ها نباید تحت فشار دیدگاه‌های سیاسی قرار بگیرد. دلیلی ندارد که بچه‌ها دنیای پر از درگیری و دعواهای سیاسی را تجربه کنند و از سوی دیگر چنین رویکردی باعث خواهد اهالی ادبیات هم نسبت به چنین رویکردی جبهه‌گیری داشته باشند. اینها دیگر آدم بزرگ هستند و طبیعی است که نسبت به جهت‌گیری‌های سیاسی واکنش به خرج دهند و به مرور ارتباط طیفی از نویسندگان و شاعران با نشریه قطع شود.

به گفته وی، کیهان بچه‌ها اگر توانسته تاکنون با همه طیف از اهالی ادبیات کودک و نوجوان ارتباط داشته باشد باید باز هم رویکردی داشته باشد که افراد با همه دیدگاه‌ها آن را نشریه‌ای به دور از مباحث سیاسی بدانند.

تربن با اشاره به اینکه وی ابتدا به عنوان یک خواننده مجله کیهان برای این نشریه نامه می‌نوشته است، بیان کرد: بخش طنز نشریه همواره برایم جدی بود، گرچه شعر هم می‌فرستادم. فکر می‌کنم اولین مطلبم هم در ویژه‌نامه نخودچی کشمش منتشر شد که فرهاد حسن‌زاده مسئولیت آن را برعهده داشت.

وی در پایان گفت: نکته‌ای که برایم جالب است اینکه این روزها در ویژه‌نامه دوچرخه همشهری پس از سال‌ها با آقای حسن‌زاده همکار هستم و ارتباط دوستانه و نزدیکی باهم داریم.